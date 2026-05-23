Guerra de bancos 2026: conoce las mejores tasas para tus depósitos a plazos

Andina

Lima 23 May. (ANDINA) -

Las empresas del sistema financiero, conformado por bancos, financieras, cajas municipales y rurales, continúan en guerra este 2026 al ofrecer tasas de interés atractivas para los depósitos a plazo fijo a fin de captar la mayor cantidad de depositantes posibles.

Aquellos peruanos que cuentan con excedentes de liquidez, y no van a necesitarlos en un futuro cercano, podrían optar por los depósitos a plazos en alguna de las diversas entidades financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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En ese sentido, la tasa de interés promedio más alta en soles por depósitos a plazo fijo, a más de 360 días, es de 7.13% anual a marzo del 2026 y la ofrece la Caja Cusco, según información de la SBS.

Le siguen Caja Incasur con una tasa de 6.04%, Caja Los Andes con 5.96%, Caja Maynas con 5.94%, Caja Del Centro con 5.88% y Financiera Efectiva con 5.87%.

A continuación, la lista completa de las tasas de interés promedio para depósitos a plazo fijo en soles, a más de 360 días, al 14 de mayo del 2026 para bancos y financieras, y a marzo del 2026 para cajas municipales y rurales:

Son depósitos de dinero que se realizan por un periodo de tiempo determinado, por lo que la persona se obliga a no disponer del dinero depositado antes de cumplirse el plazo pactado, explica la SBS en su portal web.

Por su parte, la entidad financiera pagará una tasa de interés estimada en función al tiempo de permanencia acordado, pudiendo la cuenta pertenecer a una persona natural o jurídica, refiere.

De efectuar los depositantes retiros parciales o totales antes de concluido el plazo acordado, estarán sujetos al pago de las penalidades que se hayan previsto en el contrato (por eso son a plazo fijo), precisa la entidad.

Cabe destacar que los depósitos en las entidades supervisadas por la SBS están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un máximo de 117,200 soles por entidad financiera para el periodo de marzo a mayo del 2026.

De esta manera, el riesgo de perder sus ahorros en una u otra entidad financiera es inexistente hasta el mencionado monto en caso algún banco, caja o financiera quebrase.

Sin embargo, si tus excedentes superan los 117,200 soles se recomienda diversificar el depósito total entre más de una entidad financiera hasta dicho nivel para contar con el beneficio del FSD en cada banco, caja o financiera.

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