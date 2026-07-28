Guillermo Shinno jura como ministro de Energía y Minas

Andina/Captura Tv

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento al ingeniero mecánico Guillermo Shinno como el nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Shinno es un profesional ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con un MBA en ESAN y estudios doctorales en administración de negocios en Esade y ESAN.

Cuenta con una destacada trayectoria en el sector minero y energético, habiéndose desempeñado como viceministro de Minas y director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas.

Otros cargos

Ha ocupado cargos clave como gerente general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y de la Compañía Minera Apumayo, así como presidente de directorio de Egasa y miembro del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec).

Asimismo, ha sido gerente en empresas de transmisión eléctrica y docente invitado de ESAN, consolidando una sólida experiencia en gestión, regulación y desarrollo del sector.

(FIN) SDD/JJN