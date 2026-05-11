Perú.- Hidrandina impulsa inversiones para modernizar infraestructura eléctrica en regiones

Andina/Difusión

Lima 11 May. (ANDINA) -

Hidrandina reafirmó su compromiso con la modernización y el fortalecimiento del sistema eléctrico en toda su zona de concesión durante la visita técnica realizada por el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán, a las instalaciones de la empresa.

La jornada contó además con la participación del presidente del directorio delGrupo Distriluz, Magno García Torres, el gerente general del grupo Distriluz, Nilton Olazábal Yenque, y de la gerente regional de Hidrandina, Magaly Salazar Ruiz, quién presentó al titular del sector Energía una amplia cartera de proyectos.

Refirió que estos proyectos están orientados a mejorar la infraestructura eléctrica, ampliar la cobertura del servicio y fortalecer la calidad del suministro en las regiones de La Libertad, Áncash y Cajamarca.

Durante la reunión técnica se expusieron los principales proyectos de transmisión, electrificación rural y modernización del alumbrado público que viene ejecutando Hidrandina, así como lasmetas de expansiónprevistas para este y los próximos años.

Por su parte, el titular de la cartera de Energía asumió el compromiso de respaldar e impulsar el desarrollo de estas iniciativas estratégicas, consideradas clave para el crecimiento y desarrollo de las regiones.

La gerente regional de Hidrandina, Magaly Salazar Ruiz, destacó que la empresa viene realizando importantes inversiones orientadas a modernizar el sistema eléctrico y ampliar el acceso al servicio. Actualmente, Hidrandina opera 11 centrales hidroeléctricas, 46 subestaciones eléctricas y más de 19 mil subestaciones de distribución, infraestructura que permite fortalecer la continuidad y cobertura del servicio eléctrico en toda su zona de concesión.

Asimismo, informó que, como parte del proceso de modernización del alumbrado público,la empresa proyecta alcanzar al cierre del 2026 una cobertura de 54%con iluminación LED en toda su concesión, gracias a una inversión de 51 millones de soles.

"Hasta abril de este año ya se instalaron más de 7,000 luminarias LED en distintos sectores urbanos y rurales", añadió.

Como parte de la visita el presidente del directorio del Grupo Distriluz, Magno García Torres, recorrió el Centro de Control de Operaciones en transmisión y distribución eléctrica ubicado en la sede principal de Hidrandina, donde conoció de cerca el funcionamiento del sistema de supervisión y monitoreo que permite garantizar la continuidad y eficiencia del servicio eléctrico.