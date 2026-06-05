Hospital Vitarte se conecta al gas para fortalecer la atención de más de 300,000 pacientes

Andina/Maryorie Pillaca

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, participó en la inauguración de la conexión a gas natural del Hospital Lima Este – Vitarte, una obra financiada a través del programa Bonogas que permitirá fortalecer servicios esenciales como cocina, lavandería, esterilización y producción de agua caliente, contribuyendo a mejorar la calidad de atención para más de 300,000 pacientes al año.

Esta transformación energética, ejecutada de manera gratuita mediante el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), dotará al nosocomio de una fuente de energía más segura, eficiente y continua, generando importantes ahorros que podrán ser destinados a la modernización de equipos médicos, el fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad de atención.

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El titular del Minem recorrió las instalaciones habilitadas con este recurso energético, donde pudo conversar con el personal hospitalario y constatar los beneficios que esta fuente de energía aportará al establecimiento de salud.

Destacó que la masificación del gas natural y la electricidad permite generar impactos directos en la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, especialmente en ámbitos prioritarios como la salud.

La llegada del gas natural en el Hospital Vitarte permitirá reducir hasta en 50 % el uso de combustibles y hasta en 20% los costos de mantenimiento. “Este importante avance forma parte de una política pública firme orientada a masificar el acceso al gas natural y cerrar brechas energéticas en el país”, destacó el titular del MINEM.

A la fecha, con financiamiento del FISE, se ha logrado habilitar con esta energía económica a 11 instituciones de salud, ubicados en las regiones de La Libertad, Áncash, Ica, Tacna, Lima y Callao, contribuyendo a modernizar las instalaciones sanitarias y mejorar la calidad de los servicios que reciben miles de peruanos.

“La energía es un derecho de todos los peruanos. Seguimos avanzando firmes, con paso descentralizado, hacia un sistema de salud más sostenible, eficiente y humano para todo el Perú. Con decisión, voluntad y energía, todo es posible para ayudar a todos los peruanos”, enfatizó el ministro Ayasta.

La ceremonia contó con la participación del director general del Hospital Lima Este – Vitarte, Hugo William Peña; el director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, Dr. Norberto Yamunaqué; el director general de la Dirección General de Operaciones en Salud, Bernardo Ostos; el coordinador de Programas y Proyectos del FISE, Gean Huamán; y el representante de la empresa instaladora de gas natural EJE Soluciones Energéticas, Yahir Villanueva.

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