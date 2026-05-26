Ica, Cusco y Lambayeque lideran desempeño en gestión laboral y promoción del empleo

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que Ica, Cusco y Lambayeque fueron las regiones con mejor desempeño en gestión laboral y promoción del empleo a nivel nacional, liderando el ranking del Índice de Desempeño Regional (IDER) 2025 entre las 26 regiones evaluadas. Este mecanismo mide indicadores como la cobertura de servicios, la eficiencia en la gestión, la capacidad de gasto y el esfuerzo presupuestal de los gobiernos regionales en materia de empleo.

El reconocimiento se realizó durante el segundo día del Encuentro Nacional de Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo “Reconociendo la innovación y el desempeño regional”. Esta iniciativa se orienta a fortalecer la articulación intergubernamental y consolidar una cultura de innovación pública territorial entre el sector Trabajo y los gobiernos regionales.

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La jornada fue presidida por elministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las regiones.

“Este encuentro de gerencias y direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo nos ha permitido compartir avances, identificar desafíos y fortalecer el trabajo conjunto que realizamos en beneficio de los trabajadores, empleadores y ciudadanos de todo el país”, agregó.

Asimismo, resaltó el esfuerzo de las regiones reconocidas por convertir los recursos públicos en resultados concretos para la ciudadanía. “Hoy reconocemos a las tres mejores regiones que han logrado transformar recursos en resultados tangibles para la población. Nuestro reto como sector es ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y acelerar el acceso al empleo digno y formal para más peruanos”, afirmó.

El Índice de Desempeño Regional (IDER) 2025 ha sido diseñado siguiendo una metodología basada en estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y evalúa de manera ponderada cuatro dimensiones:

-Cobertura: mide el número de personas atendidas a través de ocho servicios de alto impacto en cada región.

-Eficiencia: evalúa el costo promedio de atención por beneficiario.

-Capacidad de gasto: analiza el nivel de ejecución del presupuesto regional asignado a la función trabajo.

-Esfuerzo presupuestal: reconoce la asignación de recursos adicionales a los transferidos por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para el cumplimiento de competencias en materia laboral y promoción del empleo.

A partir de estos indicadores, elMTPEconstruyó un ranking nacional que identifica a las regiones con mejores niveles de desempeño y reconoce a aquellas que lograron transformar de manera más eficiente los recursos públicos en impacto ciudadano.

En representación de la región ganadora, Ana María Raffo, directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, destacó que este reconocimiento fortalece el compromiso de las regiones con una gestión orientada a resultados. “Además de reconocer el desempeño de las regiones, esta iniciativa motiva a quienes formamos parte de la gran familia del sector Trabajo a seguir mejorando los servicios que brindamos a la población”, señaló.

En el marco de los Convenios de Gestión suscritos con los gobiernos regionales, el MTPE monitorea y evalúa permanentemente el IDER con el objetivo de identificar avances en la cobertura de los servicios laborales, así como en la eficiencia y capacidad de gasto de las gestiones regionales.

Con esta iniciativa, el sector Trabajo busca fortalecer una gestión pública orientada a resultados, promover buenas prácticas regionales y mejorar el acceso de la ciudadanía a servicios laborales de calidad.

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