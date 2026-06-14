Andina/El Vino Es Una Bebida Que También Se

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

En el marco de la celebración del Día Nacional del Vino Peruano, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), indica que el Perú cuenta con 20 Normas Técnicas Peruanas que contribuyen a garantizar la calidad, autenticidad e inocuidad de los vinos que se comercializan en el país.

Estas herramientas cobran mayor importancia en un contexto de crecimiento del sector vitivinícola nacional.

Según cifras del Ministerio de la Producción, durante el

2025, la producción peruana alcanzó los 21.9 millones de litros de vino, registrando un incremento de 4.5% respecto al año anterior.

Asimismo, la actividad genera más de 36,000 empleos directos, consolidándose como una de las industrias con mayor potencial de desarrollo y proyección internacional.

Para asegurar la calidad de este producto, el Inacal promueve la aplicación de laNorma Técnica Peruana - NTP 212.014 “Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas. Vinos. Requisitos”,documento que establece las condiciones técnicas que deben cumplir los vinos producidos y comercializados en el mercado nacional.

"La calidad de un vino debe sustentarse en criterios técnicos verificables. Los estándares permiten evaluar aspectos fundamentales relacionados con composición, inocuidad y correcta información al consumidor”,señaló el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez.

“De esta manera se fortalece la confianza en los productos peruanos y se impulsa la competitividad del vino peruano en los mercados nacionales e internacionales", agregó.

La Norma Técnica Peruana establece que un vino debe presentar características organolépticas acordes con su clasificación, como color, aroma y sabor característicos, además de un aspecto limpio y brillante al momento de su comercialización.

Asimismo, establece parámetros fisicoquímicos que permiten garantizar la calidad e inocuidad del producto, incluyendo aspecto relacionados con el

grado alcohólico, acidez, contenido de metanol, sulfatos, cloruros, anhídrido sulfuroso y azúcares, entre otros indicadores que contribuyen a verificar que el vino es apto para su consumo.

La norma también clasifica los vinos según su color (tinto, blanco y rosado), contenido de azúcar (seco hasta 4 g/L, semiseco más de 4 g/L y dulce más de 90 g/L) y técnica de elaboración, brindando información útil para que los consumidores conozcan las características del producto que adquieren.

Otro elemento fundamental para reconocer un vino de calidad es la información consignada en la etiqueta. Los consumidores deben verificar que la botella incluya la denominación del producto, país de origen, contenido neto en litros (L), o mililitros (mL), grado alcohólico expresado como porcentaje en volumen (% Vol), número de lote, registro sanitario y los datos del productor o responsable.

En el caso de los vinos elaborados en el Perú, el etiquetado debe incorporar expresiones como

“Producto Peruano”, “Hecho en el Perú” o “Industria Peruana”.

Adicionalmente, puede incluir información sobre la variedad de uva utilizada y el año de cosecha, siempre que estos datos cumplan los criterios técnicos establecidos por la normativa.

La NTP 212.014 forma parte de un conjunto de 20 Normas Técnicas Peruanas (NTP) elaboradas por el Inacal para el sector vitivinícola, que comprende normas relacionadas con métodos de ensayo para la determinación de parámetros fisicoquímicos, así como requisitos de composición y calidad de los vinos, contribuyendo a fortalecer la confiabilidad de los análisis y el cumplimiento de las exigencias técnicas del sector.

Asimismo, el Inacal cuenta con otras NTP vinculadas a la actividad vitivinícola, aplicables a productos como el brandy, el vermut y el aguardiente de uva, entre otros.

Este marco normativo contribuye a fortalecer la trazabilidad, la transparencia y la competitividad de la industria vitivinícola, facilitando el acceso a mercados cada vez más exigentes y respondiendo a consumidores que demandan productos con mayores garantías de calidad.

En un contexto en el que los productos con identidad de origen adquieren un creciente reconocimiento, los estándares técnicos se consolidan como herramientas estratégicas para fortalecer el posicionamiento del vino peruano como una bebida de calidad, con amplias oportunidades de crecimiento y proyección tanto en el mercado nacional como internacional.