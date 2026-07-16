Identificarán 'empresas fantasma' involucradas en emisión de facturas falsas

Archivo - Perú.- Sunat impulsa estrategia para evitar la evasión con falsa facturación - Andina/Difusión - Archivo

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La Sunat estima que a finales de este año completará el procedimiento de identificación de 3,000 “empresas fantasmas”, que estarían involucradas en la obtención de crédito fiscal sospechoso por más de 5,000 millones de soles, como resultado de la aplicación de la normativa vigente relacionada a los Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO).

Desde la aplicación del Decreto Legislativo N.° 1532, la Sunat ha publicado la relación de 212 SSCO en su portal institucional, cuyos comprobantes fueron registrados por 78,163 clientes como sustento de compras que nunca realizaron por un monto aproximado de 709 millones de soles.

De ese total, ya se ha recuperado cerca del 50% (más de 341 millones de soles), detalló la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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Refirió que estos proveedores presentaban indicios de no contar con infraestructura, personal, activos, recursos económicos u otros elementos necesarios para desarrollar las actividades comerciales que supuestamente consignaban en las facturas declaradas a la Sunat.

Deducción indebida

Con este esquema, los supuestos adquirentes podían deducir indebidamente el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV), así como costos o gastos para determinar el Impuesto a la Renta (IR), reduciendo el monto de los impuestos que les correspondía pagar, determinando una modalidad de evasión que puede ser sancionada hasta con una pena de cárcel.

La Sunat estima que el país habría dejado de recibir aproximadamente 21,504 millones de soles como consecuencia de deducciones tributarias sustentadas por operaciones no reales. Estos recursos pudieron destinarse al financiamiento de servicios públicos, infraestructura y obras en beneficio de la población.

Como parte del fortalecimiento de las acciones de control y generación de riesgo, la Sunat ejecutará durante los próximos meses una estrategia intensiva de identificación y atribución de SSCO.

Identificación plena

Gracias a estas acciones, se prevé determinar alrededor de 3,000 empresas vinculadas a la emisión de comprobantes asociados a un crédito fiscal sospechoso superior a los 5,000 millones de soles, evidenciando la magnitud de las operaciones que podrían estar siendo utilizadas para reducir indebidamente las obligaciones tributarias.

El régimen SSCO forma parte de los mecanismos de control más importantes implementados para la identificación y evaluación de riesgos asociados a operaciones que generan efectos tributarios en materia de crédito fiscal, costos y gastos.

La aplicación del Decreto Legislativo N.° 1532 permite actuar directamente sobre los proveedores que generan comprobantes por operaciones presuntamente inexistentes, superando las limitaciones del modelo tradicional de fiscalización, que obligaba a revisar individualmente a cada uno de los adquirentes.

Como se puede apreciar, la norma tiene especial importancia por ello cualquier decisión que se adopte sobre su ejecución tendrá incidencia en la continuidad de uno de los principales mecanismos utilizados para la detección de operaciones de riesgo vinculadas a la evasión tributaria y al uso de empresas de fachada en el país, puntualizó el ente recaudador.

(FIN) NDP/SDD/JJN