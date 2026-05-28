IFC destaca estándares ESG como herramienta para destrabar y viabilizar proyectos mineros

Perú.- IFC destaca estándares ESG para como herramienta para destrabar y viabilizar proyectos - Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

En el marco del Simposio, XVI Encuentro Internacional de Minería, la Corporación Financiera Internacional (IFC) realizó la sesión “Más allá de la sostenibilidad, estándares ESG para proyectos de clase mundial”, un espacio que reunió a representantes del sector para analizar cómo los estándares ambientales, sociales y de gobernanza son una herramienta estratégica para el desarrollo de proyectos de minería y energía.

Durante la apertura, Ivana Fernández Duarte, gerente general de IFC en Perú, destacó que los estándares de desempeño se han consolidado como una referencia global para estructurar proyectos, gestionar riesgos ambientales y sociales y dar confianza a inversionistas, reguladores y comunidades.

“Cumplir con estos estándares facilita el acceso a capital internacional sostenible y responsable”, señaló.

Ya con foco en el Perú Fernández añadió quemuchos proyectos se ubican en territorios social y ambientalmente sensibles, por lo que el compromiso temprano y el diálogo genuino con las comunidades son claves para construir confianza.

“Desde el IFC somos optimistas sobre el impacto que la adopción de estos estándares tendrá en el sector minero y energético, en sus trabajadores, en las comunidades y en la economía peruana en su conjunto”, afirmó.

Desde una mirada técnica, Raymi Beltrán, gerente de Medio Ambiente y Asuntos Sociales de IFC, LAC Norte, remarcó que la aplicación de estos estándares tiene un impacto concreto en la calidad de los proyectos y en su viabilidad.

A partir de su experiencia en el Perú señaló queincorporar la jerarquía de mitigación desde la etapa de diseño permite evitar impactos, reducir costos y mejorar la relación con el entorno.

“Aplicar la norma de desempeño realmente evita conflictos, cuida el efecto ambiental y social; y crea confianza en las comunidades”, sostuvo.

Incorporación de temas ambientales y sociales

Por su parte, Anibal Díaz, especialista E&S Senior LAC South, señaló que “para que un proyecto sea exitoso, la factibilidad social debe tener el mismo peso que la factibilidad técnica. Más allá de temas operativos, se deben incorporar temas ambientales y sociales desde el diseño hasta la gestión de contratistas”.

Asimismo, Cecilia Rabitsch, vicepresidenta de Asuntos Sociales, Ambientales y Sostenibilidad de Engie Perú, señaló que el uso de estos estándares no solo es estratégico, sino necesario.

Además, indicó que estos permiten ordenar la toma de decisiones, generar confianza en el territorio y dar un marco ético y operativo común para el desarrollo de los proyectos. “La sostenibilidad no es un concepto romántico, es un criterio operativo, una forma de tomar decisiones desde la ingeniería, la planificación y la operación”, afirmó.

Finalmente, Gonzalo Quijandría, presidente del Comité Sectorial de Minería de la Snmpe y vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur, sostuvo que los estándares ESG ofrecen un lenguaje común para desarrollar proyectos de clase mundial y acceder a financiamiento bajo parámetros globales.

“Para nosotros, aplicar las normas de desempeño fue importante para demostrar que podíamos manejar un proyecto de clase mundial”, indicó.

Agregó que este proceso no solo permitió fortalecer sistemas de gestión y acceder a mercados más exigentes, sino también generar un cambio cultural dentro de la organización. “Eso es lo que nos dieron los estándares y cómo fue, yo diría, el inicio de la historia”, señaló.

Herramientas para destrabar capital

A lo largo de la sesión los participantes coincidieron en que los estándares ESG ya no deben entenderse únicamente como requisitos de cumplimiento, sino como herramientas que permiten destrabar capital, anticipar riesgos, fortalecer la licencia social y asegurar la sostenibilidad operativa de los proyectos.

En un contexto de transición energética y creciente demanda por minerales e infraestructura, integrar estos criterios desde el inicio no solo mejora el desempeño ambiental y social, sino que también fortalece la competitividad y continuidad del negocio en el largo plazo.