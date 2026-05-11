IIRSA Sur destaca vía interoceánica como eje clave para consolidar Corredor Logístico Sur

Andina/Cortesía

Lima 11 May. (ANDINA) -

La concesionaria IIRSA Sur, encargada de la operación y mantenimiento de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, resaltó que la conexión vial con Brasil y los puertos del sur peruano son piezas fundamentales para convertir al país en un corredor integrado capaz de dinamizar industrias, comercios, turismo e inversión.

La infraestructura vial del sur peruano fue presentada como una pieza clave para convertir al país en un eje logístico de Sudamérica durante el foro “Corredor Sur del Perú: Megapuerto de las Américas Corío como nodo estratégico para la inversión y el desarrollo”, organizado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

La gerente general de la Concesionaria IIRSA Sur, Carina Blanco Valdez, destacó la importancia de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica como una ruta beneficiosa para la salida de carga regional hacia Asia.

Mayor articulación

Durante su ponencia, Blanco consideró que la vía administrada por IIRSA Sur es, hoy, la base que el país necesita para encaminar el corredor del Megapuerto Corío en Arequipa y remarcó que esta conexión no solo acerca territorios, en referencia a Brasil y Perú, sino que permite articular producción, comercio exterior, industria y turismo bajo una misma visión de desarrollo.

Ante representantes del sector público, autoridades regionales y líderes empresariales, la gerente de la concesionaria explicó el acceso del mercado brasileño a los puertos del sur peruano, entre ellos Matarani, Ilo y San Juan de Marcona, así como con futuros desarrollos portuarios de alto impacto.

Esta integración, indicó, puede reducir brechas logísticas y fortalecer la competitividad del país frente a las nuevas rutas del comercio internacional.

Como ejemplo utilizó el caso de la soya brasileña. “Estamos entre el mayor productor, que es Brasil, y el mayor consumidor, que es China. Esa es una gran oportunidad”, afirmó.

Bajo esa mirada, la interoceánica funciona más como una plataforma que puede convertir al Perú en un punto clave de paso, transformación y salida de carga hacia Asia y otros mercados, aseveró.

Corredores viales

La participación de IIRSA Sur puso énfasis en un mensaje central: ningún gran proyecto portuario alcanzará su verdadero potencial sin corredores viales eficientes, seguros y articulados con las zonas productivas y las fronteras comerciales del país.

“Estamos haciendo realidad el objetivo para el que se construyó IIRSA: integrar al Perú con los países de la región y generar desarrollo a través de la conectividad”, destacó Blanco.

La presencia de autoridades, tanto nacionales como regionales, representantes empresariales y operadores de infraestructura confirmó la necesidad de impulsar una agenda común para el sur del país.

Concesionaria IIRSA Sur reafirmó su rol como eje estratégico del Corredor Logístico del Sur y como una infraestructura clave para el futuro económico del Perú. "Su conexión con Brasil, su acceso a los puertos del sur y su capacidad de dinamizar actividades productivas la convierten en una pieza indispensable para que el país aproveche mejor su ubicación en Sudamérica y fortalezca su presencia en los mercados globales", subrayó.

(FIN) NDP/SDD/JJN