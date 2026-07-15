Impulsan acuerdo entre comunidad de Hatun Ccollana y Minera Las Bambas mediante diálogo

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

Como resultado de un proceso de diálogo promovido por el Poder Ejecutivo, la comunidad campesina de Hatun Ccollana y la empresa Minera Las Bambas suscribieron un convenio de cooperación mutua, en una jornada que permitió alcanzar consensos orientados al desarrollo de la población y al fortalecimiento de la paz social.

La firma del acuerdo fue posible gracias al trabajo de articulación realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Oficina General de Gestión Social (OGGS), en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidades que facilitaron el diálogo entre las partes y promovieron la búsqueda de soluciones concertadas.

Durante la jornada se abordaron los puntos adicionales planteados por la comunidad, los cuales fueron analizados en un espacio de diálogo abierto y respetuoso.

La participación activa del Ejecutivo contribuyó a mantener las conversaciones y generar las condiciones necesarias para alcanzar un entendimiento que priorizó el bienestar de la población y el desarrollo del territorio.

Con la suscripción del convenio, la comunidad de Hatun Ccollana y Minera Las Bambas asumieron el compromiso de iniciar la implementación de los acuerdos establecidos, en el marco de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

El Minem reafirmó su compromiso de continuar acompañando estos procesos de diálogo, promoviendo espacios de concertación que contribuyan a prevenir conflictos, fortalecer la gobernanza territorial y generar condiciones favorables para el desarrollo sostenible de las zonas de influencia de la actividad minera.

De esta manera, la gestión del ministro Waldir Ayasta ratifica su compromiso de seguir impulsando una minería moderna y sostenible, basada en el diálogo, la participación y la construcción de consensos, como pilares para generar bienestar, oportunidades y desarrollo para las comunidades y para el país.