Impulsan gestión del riesgo social para prevenir conflictos en proyectos de inversión

Andina/El Mvcs Impulsa La Gestión Del Riesgo

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), impulsa la gestión del riesgo social para prevenir los conflictos en los proyectos de inversión de su sector.

En ese sentido, lideró el “Encuentro Intersectorial sobre Prevención y Gestión del Riesgo Social en Conflictos Sociales”, un espacio clave que busca transformar la gestión pública a través de un enfoque preventivo y articulado, con el compromiso de asegurar la continuidad de las obras de agua, saneamiento y vivienda en todo el país.

El evento, desarrollado en el Lima Centro de Convenciones de San Borja, fue organizado por la Oficina de Diálogo y Gestión Social (ODGS) del MVCS, en un esfuerzo coordinado con sus homólogos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del Ministerio de la Producción (PRODUCE).

“La conflictividad social sigue siendo un desafío estructural en el país. Por ello, la gestión del riesgo social debe consolidarse como un eje transversal e integral. Identificar, analizar y tratar las tensiones sociales es una responsabilidad institucional de primer orden para garantizar que las obras lleguen a quienes más lo necesitan”,señaló el viceministro de Construcción y Saneamiento, Luis Contreras Bonilla, quien inauguró el encuentro.

Durante la jornada, la participación delMVCScobró especial protagonismo en el espacio dedicado a la"Prevención y riesgo social en intervenciones públicas",donde

se expusieron los modelos de intervención operativos y las estrategias metodológicas que implementa el sector para mitigar riesgos en el despliegue de sus proyectos a nivel nacional.

Además, en las ponencias, se coincidió en la urgencia de fortalecer los sistemas de alerta temprana y diseñar rutas de respuesta coordinada, con propuestas que optimicen la inversión pública, eviten la paralización de proyectos constructivos esenciales y construyan canales de diálogo sólidos y transparentes con los Gobiernos locales y las comunidades receptoras.

También se abordó la

coyuntura actual de la prevención, la gestión de riesgos en proyectos de gran inversión y los avances de la Política Nacional Multisectorial liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Con esta actividad, el Ministerio de Vivienda reafirma su rol proactivo en la gestión social, apostando por una presencia técnica en el territorio que priorice la escucha activa y la resolución pacífica de controversias como pilares para el desarrollo e integración de las familias peruanas.