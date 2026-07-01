Impulsan inversión de US$ 339 millones para fortalecer sistema de transmisión eléctrica

Andina/El Minem A Través De La Agencia De

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem),impulsa la inversión de 339 millones de dólares para fortalecer el sistema de transmisión eléctrica en cuatro regiones del país, en beneficio de 1.6 millones de habitantes.

El Minem a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adjudicó a Engie Energía Perú la concesión de cuatro proyectos de transmisión eléctrica que integran el

Grupo 1 del Plan de Transmisión 2025-2034, que beneficiarán las regiones de Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho, fortaleciendo la infraestructura eléctrica.

Se trata de los siguientes proyectos"Enlace 500 kV Miguel Grau–Pariñas y Subestación Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas", "Enlaces 220 kV Felam–Tierras Nuevas–Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas", "Nueva Subestación Palián 220/60 kV y enlaces asociados" y "Enlace 220 kV Muyurina–Mollepata, ampliaciones y subestaciones asociadas",los cuales incrementarán la capacidad de transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Durante la ceremonia, el viceministro de Electricidad del MINEM, Luis Santillán, destacó que la adjudicación de estos proyectos representa un nuevo hito en el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y reafirman el compromiso del Ejecutivo con la ejecución de infraestructura que impulse el desarrollo del país.

"Este proceso refleja el firme compromiso del Gobierno por priorizar la sostenibilidad, la confiabilidad y el acceso equitativo a la energía para todos los peruanos”,indicó el viceministro Santillán.

“Esta nueva infraestructura permitirá responder a las demandas actuales y futuras del sistema eléctrico y promoverá el desarrollo económico y social de las regiones beneficiadas",agregó.

También explicó que las obras permitirán incrementar la capacidad de transformación y transmisión eléctrica, mejorar la confiabilidad del servicio y consolidar el SEIN, garantizando un suministro más seguro y eficiente para la población y las actividades productivas.

Asimismo, resaltó que el Minem continúa promoviendo reformas orientadas a acelerar la ejecución de inversiones en el subsector Electricidad, como la publicación del Decreto Supremo N.° 008-2026-EM, que actualiza el Reglamento de Transmisión para contar con un Plan de Transmisión depurado, actualizado y ejecutable.

Santillán también destacó las modificaciones al Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, que facilitarán el cierre de brechas de acceso a la electricidad en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera, así como la promoción de los usos productivos de la energía y el saneamiento de obras eléctricas ejecutadas por los gobiernos regionales y locales.