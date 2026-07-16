Perú.- Impulsan primer estudio nacional para medir la adopción de la metodología BIM en el Perú

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Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) inició el Estudio de Macro Adopción BIM Perú 2026, el primer diagnóstico nacional que medirá el nivel de implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en la industria de la construcción. La iniciativa busca generar información que permita identificar las principales brechas del sector y orientar acciones para acelerar su transformación digital.

BIM es una metodología de trabajo colaborativa que permite planificar, diseñar y gestionar proyectos de construcción mediante modelos digitales compartidos. A diferencia de los procesos tradicionales, donde cada especialidad trabaja de forma independiente y los problemas suelen detectarse durante la ejecución de la obra, BIM integra a arquitectos, ingenieros y constructores desde las primeras etapas del proyecto, reduciendo interferencias, reprocesos y sobrecostos.

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El estudio será desarrollado con la metodología internacional de BIM Excellence, aplicada previamente en países como Brasil, México, España, Irlanda, Canadá y Hong Kong."Esta metodología nos permitirá conocer cuál es el verdadero nivel de adopción BIM en el Perú y compararlo con otras economías que vienen impulsando la digitalización del sector construcción. A partir de ese diagnóstico podremos orientar acciones para acelerar la transformación digital del sector", señaló Germán Elera, presidente del Consejo BIM de Capeco.

Capeco espera lograr la participación de más de 90 organizaciones, entre empresas constructoras, firmas de ingeniería, oficinas de arquitectura, desarrolladoras inmobiliarias y entidades públicas, con el propósito de obtener un diagnóstico representativo del estado actual de la adopción BIM en el país.

Elera indicó que los resultados del estudio servirán como insumo para impulsar iniciativas conjuntas entre el sector público, la academia y las empresas privadas. "Desde el Consejo BIM de la Cámara Peruana de la Construcción estamos estructurando mesas de trabajo con el Gobierno, la academia y el sector privado", afirmó.

Añadió que la transformación digital de la construcción no depende únicamente de incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino también de fortalecer las capacidades de los profesionales, promover el trabajo colaborativo y consolidar una cultura de innovación en toda la cadena de valor.

La iniciativa se encuentra alineada con el Plan BIM Perú impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que busca incorporar progresivamente esta metodología en el desarrollo de proyectos públicos hacia el año 2030.

En el Perú, BIM comenzó a ganar visibilidad con la ejecución de la infraestructura para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y actualmente forma parte de proyectos como hospitales, la Nueva Carretera Central y el Anillo Vial Periférico, entre otras iniciativas de infraestructura.

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