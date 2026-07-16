Impulsan primera jornada especializada para fortalecer el turismo de fe en el Perú

Andina/Portal De La Red Mundial De Turismo

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur Perú) y la Red Mundial de Turismo Religioso realizarán la primera Jornada Especializada de Turismo Religioso en el país, el próximo martes 4 de agosto en las instalaciones del hotel Meliá Lima.

Esta jornada será“un espacio de capacitación, intercambio y articulación orientado a fortalecer las capacidades del sector turístico peruanoen torno a uno de los segmentos con mayor potencial de desarrollo: el turismo de fe”, detalló Canatur, en una nota de prensa.

La actividad contará con la participación deimportantes expositores internacionales,quienes compartirán casos de éxito, herramientas de comercialización, estrategias digitales y nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para la promoción de destinos religiosos.

Este encuentro buscaofrecer una visión integral sobre el turismo religioso,desde su potencial como segmento turístico hasta la creación de productos, rutas y experiencias capaces de conectar patrimonio, espiritualidad, cultura, comunidad y desarrollo económico local.

“El turismo religiosoes una gran oportunidad para diversificar la oferta turística, descentralizar los beneficios del turismo y poner en valor nuestras tradiciones, festividades y expresiones de fe”,dijo Carlos Loayza, gerente general de Canatur y coordinador de la Red Mundial de Turismo Religioso.

Esta jornada permitirá queoperadores, empresarios y gestores turísticos se preparen para la próxima llegada del papa León XIVy cuenten con herramientas concretas para diseñar experiencias competitivas, sostenibles y conectadas con las nuevas demandas del viajero, añadió Loayza.

La jornada forma parte de una agenda de capacitación que buscacontribuir al posicionamiento del Perú como un destino de fe y hospitalidad,en el marco de la proyección vinculada a la visita papal para este año 2026.

Por su parte, el director de la Red Mundial de Turismo Religioso, Adrián Nelso Lomello, destacó la importancia de desarrollar productos turísticos religiosos con visión estratégica.

“El turismo religiosono se limita a la visita a un templo o santuario; implica diseñar experiencias con identidad,relato, hospitalidad y capacidad de conexión”, manifestó.

El Perú tiene una riqueza espiritual, cultural y patrimonial extraordinaria, yeste tipo de espacios permite transformar ese potencial en propuestas turísticas sólidas,comercializables y sostenibles.

Para participar en la Jornada Especializada de Turismo Religioso en el país los cupos son limitados. Los interesados puedenregistrarse a través del siguiente formulario: clic aquí.También pueden comunicarse directamente al teléfono 991 502 202.