Impulsan soluciones innovadoras con inteligencia artificial para el agro peruano

Iniciativa acercará asistencia técnica a los productores, especialmente en zonas de difícil acceso para los especialistas. - Andina/Difusión

Lima 16 Dic. (ANDINA) -

Con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento agronómico y fortalecer la toma de decisiones en el campo, la asociación Cultivida anunció una alianza estratégica con ORTH, plataforma de inteligencia artificial especializada en soporte agronómico en tiempo real.

“La iniciativa buscaacercar asistencia técnica a miles de productores,especialmente en zonas donde la geografía y la distancia dificultan la llegada de especialistas”, refirió la organización, en una nota de prensa.

El anuncio se realizó durante el seminario‘Tecnología IA aplicada a la asistencia técnica y soporte agronómico en tiempo real’,encuentro que reunió a representantes del sector agrícola, expertos en tecnología y líderes gremiales interesados en impulsar soluciones innovadoras para el agro.

Voceros de la plataforma ORTH presentaron su sistema de inteligencia artificial capaz debrindar recomendaciones disponibles “todos los días y a todas horas,personalizadas por cultivo, región y etapa fenológica”.

Esta herramienta permite que productores de diversas zonas del país accedan a orientación agronómica inmediata, incluso en áreas donde no hay presencia continua de técnicos especializados, detallaron.

“En un país con millones de agricultores y una geografía desafiante,la inteligencia artificial se convierte en un puente para acortar las brechas de acceso al conocimiento agronómico”,afirmó el director ejecutivo de Cultivida, Rubén Carrasco.

En tal sentido, destacó que la alianza con ORTH “permitirá que más productores reciban soporte oportuno y de calidad, fortaleciendo la sostenibilidad y productividad del sector agrícola peruano”.

La iniciativa marcaráun nuevo paso hacia la modernización del agro,promoviendo prácticas basadas en evidencia y un manejo más eficiente de los cultivos, contribuyendo así a la competitividad del país.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });