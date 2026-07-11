Impulsarán exportaciones del capsicum peruano con nuevas normas técnicas nacionales

Andina/Envasado De Pimientos Para La Exportación.

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), instaló el Subcomité Técnico de Normalización de Capsicum para elaborar Normas Técnicas Peruanas (NTP) a fin de fortalecer la competitividad de la cadena productiva de productos del género Capsicum que comprende ajíes, pimientos y sus derivados, e impulsar sus exportaciones.

El nuevo subcomité, estará conformado por representantes de entidades públicas, empresas, gremios, la academia y especialistas, quienes desarrollarán normas y otros aspectos técnicos aplicables a toda la cadena de valor del Capsicum, desde el abastecimiento de materias primas hasta la comercialización final.

La creación de este espacio técnico constituye un paso estratégico para armonizar los requisitos nacionales con estándares internacionales, que promuevan la sostenibilidad, la innovación, competitividad del sector, orientado a reducir los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y a fortalecer el posicionamiento de los productos peruanos en los mercados extranjeros cada vez más exigentes.

El género Capsicum comprende una amplia diversidad de ajíes y pimientos que distinguen al Perú por su biodiversidad y riqueza gastronómica.

Además de abastecer el mercado nacional, estos productos constituyen un importante insumo para la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y de ingredientes naturales, generando empleo, valor agregado y divisas para el país.

Las futuras Normas Técnicas Peruanas establecerán requisitos y criterios relacionados con la calidad, clasificación, métodos de ensayo, muestreo, rotulado y buenas prácticas de manufactura.

Asimismo, incorporarán lineamientos relacionados con la inocuidad alimentaria, el control de contaminantes, la trazabilidad y la sostenibilidad, fortaleciendo la confianza de productores, exportadores, compradores y consumidores, e incrementando el valor agregado de la oferta peruana.

La relevancia económica del sector respalda esta iniciativa. De acuerdo con el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de ADEX, el Perú se consolidó como el segundo exportador de Capsicum de América Latina y el Caribe en 2025, al registrar exportaciones por 365 millones de dólares, monto mayor en 4.4% respecto al año anterior.

La ceremonia de instalación contó con la participación del presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez; la Gerente Central de Exportaciones de ADEX, Mariella Amemiya; la directora de la Dirección de Normalización del Inacal, Rosario Uría Toro; el representante del Comité Permanente de Normalización del Inacal, Ítalo Alberto Laca Ramos; el secretario del Subcomité Técnico de Normalización de Capsicum, Ernesto Dávila Taboada; así como representantes de empresas, gremios, entidades públicas y especialistas vinculados a la cadena productiva del Capsicum.

Con la instalación de este subcomité, el Inacal reafirma su compromiso de promover la normalización como una herramienta estratégica para elevar la productividad, impulsar la innovación, fortalecer la competitividad de las cadenas agroindustriales, facilitar el comercio y consolidar el posicionamiento de los productos peruanos en los mercados internacionales.

(FIN) NDP / MDV