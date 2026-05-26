Inacal adoptará la norma ISO para higiene de manos en establecimientos de salud

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El lavado de manos es una práctica esencial para prevenir la propagación de bacterias y virus, especialmente en entornos de atención sanitaria, contribuyendo así a reducir el riesgo de adquirir diversas enfermedades.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), a través de su Comité Técnico de Normalización (CTN) 178, ha incorporado en su plan de trabajo 2026 la adopción de la norma internacional ISO 23447:2023, “Gestión de organizaciones para el cuidado de la salud. Desempeño en higiene de manos”, orientada a fortalecer las prácticas de higiene y las medidas de prevención en los establecimientos de salud.

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La adopción de la norma internacional también permitirá reducir la incidencia de las Infecciones Asociadas a la Atención en la Salud (IAAS), protegiendo a pacientes y personal sanitario, y contribuyendo a salvar vidas a nivel nacional.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, guías y textos afines, el proceso se desarrollará bajo el Sistema 1 de adopción de documentos internacionales, para responder a necesidades prioritarias de salud pública del país.

Este proceso no reemplaza las directrices clínicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que las complementa y eleva a un nivel organizacional. Mientras la OMS establece lineamientos como los - “Mis 5 momentos para la higiene de las manos” y la técnica mecánica de los 6 pasos-, la ISO 23447:2023 convierte estas recomendaciones en un sistema de higiene de manos medible e institucionalizado.

Asimismo, el CTN 178 del Inacal articula esta adopción con la NTP ISO 7101:2025 “Gestión de organizaciones para el cuidado de la salud. Sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones para el cuidado de la salud. Requisitos”, fortaleciendo la gestión de calidad en hospitales, clínicas y centros de salud mediante lineamientos de higiene de manos que contribuirán a mejorar la atención y reforzar la seguridad de pacientes y personal sanitario.

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