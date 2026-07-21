Inacal impulsa la descarbonización y la economía circular con herramientas de calidad

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

En el marco de la "II Cumbre Produce Circular: Rumbo a la Descarbonización", el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible al promover la Infraestructura de la Calidad como un elemento clave para acelerar la transición hacia una economía circular, fortalecer la competitividad empresarial y facilitar el acceso de los productos peruanos a mercados cada vez más exigentes en materia ambiental.

La inauguración del evento contó con la participación del ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján; el viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Requejo Alemán; y el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, quien señaló que la sostenibilidad requiere estándares técnicos, mediciones confiables y evaluaciones competentes que permitan a las empresas innovar con confianza y demostrar el cumplimiento de las exigencias ambientales.

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“La economía circular representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país, impulsar la innovación y generar un crecimiento compatible con la protección del ambiente. La Infraestructura de la Calidad permite convertir estos objetivos en resultados concretos para las empresas", destacó el presidente ejecutivo del Inacal.

Economía circular con calidad

Durante la cumbre, el Inacal desarrolló el workshop "Impulsando la Circularidad en el Sector Productivo con el Soporte de la Infraestructura de la Calidad", dirigido a empresarios, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y especialistas, donde se abordó el aporte de las Normas Técnicas Peruanas, la metrología y la acreditación para optimizar procesos, reducir desperdicios, mejorar la eficiencia productiva y fortalecer la competitividad.

Asimismo, especialistas de las direcciones de Normalización, Metrología, Acreditación y Desarrollo Estratégico de la Calidad participaron en un panel sobre certificación en economía circular, en el que se expusieron las herramientas técnicas que permitirán a las organizaciones implementar modelos de producción sostenibles y acceder a certificaciones ambientales con respaldo técnico.

Como parte de las acciones presentadas durante la cumbre, el Inacal anunció el Programa Piloto para el Soporte de Gestión de Proyectos de Economía Circular, desarrollado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta iniciativa brindará acompañamiento técnico a empresas de los sectores manufactura, agroindustria, textil, cuero y calzado, y turismo, promoviendo la aplicación de Normas Técnicas Peruanas para fortalecer sus procesos productivos.

Durante el evento también se dieron a conocer nuevos servicios metrológicos orientados a fortalecer la medición ambiental y la trazabilidad de los procesos productivos, contribuyendo a la descarbonización y al uso eficiente de los recursos.

Asimismo, el Inacal presentó los resultados del Estudio sobre la identificación y análisis de políticas públicas que promueven los servicios de la Infraestructura de la Calidad para la implementación de la Economía Circular en las economías APEC, investigación liderada por el Perú en el Subcomité de Normas y Conformidad (SCSC) de APEC. El estudio identificó 13 buenas prácticas internacionales y formuló recomendaciones para fortalecer las políticas públicas que impulsen la economía circular en la región.

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