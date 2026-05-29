Inacal instala comité técnico para impulsar finanzas sostenibles en Perú

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), instaló el Comité Técnico de Normalización (CTN) de Finanzas Sostenibles, con el objetivo de desarrollar Normas Técnicas Peruanas (NTP) que fortalezcan las inversiones sostenibles y promuevan mayor transparencia, competitividad y resiliencia en el sistema financiero nacional.

El nuevo comité elaborará principios, lineamientos, metodologías y herramientas técnicas orientadas a que bancos, entidades financieras y organizaciones del sector integren criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus decisiones de inversión y financiamiento.

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Esta iniciativa busca impulsar un enfoque financiero que, además de la rentabilidad económica, considere aspectos vinculados al cambio climático, la gestión responsable de los recursos naturales, la sostenibilidad de los proyectos, la transparencia y el impacto social.

Durante la ceremonia de instalación, el presidente ejecutivo del Inacal, César Bernabé Pérez, destacó que la normalización constituye una herramienta clave para fortalecer la confianza y sostenibilidad del sistema financiero peruano. “Incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza permite canalizar recursos hacia proyectos responsables y gestionar adecuadamente los riesgos climáticos y sociales”, señaló.

El CTN de Finanzas Sostenibles será liderado por el Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental (DGEFA), entidad que asumirá la Secretaría Técnica y trabajará de manera articulada con el Inacal en el desarrollo de normas alineadas con estándares internacionales. Entre los principales temas que abordará el comité destacan:

-Guías para la aplicación de principios de sostenibilidad en organizaciones del sector financiero.-Conceptos y lineamientos sobre finanzas sostenibles.-Productos y servicios financieros sostenibles.-Herramientas para fortalecer la transparencia y la gestión de riesgos en el sistema financiero.

Asimismo, el comité articulará su trabajo con la Organización Internacional de Normalización (ISO), especialmente con el ISO/TC 322 Finanzas Sostenibles, lo que permitirá al Perú avanzar hacia un marco técnico alineado con las tendencias y exigencias internacionales.

Está conformado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia del Mercado de Valores, gremios empresariales, entidades financieras y universidades. Participan también la Asociación de Bancos del Perú, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), entre otros.

En la ceremonia de instalación del comité participaron la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Carmen Vegas Guerrero; el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez; la directora de Financiamiento Ambiental de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental (DGEFA) del Minam, Diana Del Águila Caute; la directora de la Dirección de Normalización del Inacal, Rosario Uría Toro; la representante del Comité Permanente de Normalización del Inacal, Milagros Verástegui Salazar; y el secretario del Comité Técnico de Normalización de Finanzas Sostenibles, Miguel Bernuy Allpocc.

Importancia para el país

La creación de este comité cobra especial relevancia en un contexto en el que los mercados internacionales y organismos financieros priorizan proyectos con estándares de sostenibilidad y responsabilidad social.

Contar con normas técnicas permitirá al Perú fortalecer su competitividad y atraer mayores inversiones sostenibles, especialmente frente a desafíos asociados a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y huaicos, que generan pérdidas económicas y afectan sectores estratégicos como infraestructura, agricultura y transporte.

En ese escenario, las finanzas sostenibles promoverán inversiones en energías limpias, infraestructura resiliente, economía circular y proyectos con menor impacto ambiental.