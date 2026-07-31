Indecopi alerta sobre licuadoras portátiles que podrían generar descargas eléctricas

Andina/Indecopi Alertó Hoy Sobre Licuadoras

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta sobre licuadoras portátiles del fabricante SAMMIC que podrían generar descargas eléctricas.

Refirió que el fabricante

SAMMIC S.L. informó a Indecopi que 24 licuadoras eléctricas portátiles profesionales de su marca, correspondientes a los modelos XM-21, XM-22, MB-21, MB-22, B-20, MM-20, MM-20V, XM-31, XM-32, XM-33, MB-31, B-30, MM-30 y MM-30V, podrían presentar un problema de seguridad.

De acuerdo con lo señalado, estos equipos podrían presentar una falla en su sistema de aislamiento que permitiría que partes metálicas externas entren en contacto con componentes eléctricos internos, lo que generaría un riesgo de descarga eléctrica para los consumidores.

Como medida preventiva, el fabricante dispuso el reemplazo gratuito de un componente interno por una versión mejorada que refuerza la protección del equipo, sin afectar su funcionamiento ni su rendimiento.

Para verificar si su producto está afectado, los usuarios deben acceder al enlace https://sammic-com.web.app/es/recall-xm" target="_blank">sammic-com.web.appy seguir las indicaciones.

En caso corresponda, deberán contactar al distribuidor dónde adquirieron la licuadora para coordinar la revisión.Si no cuentan con esa información o el producto fue adquirido de segunda mano pueden escribir al correo

recall@sammic.com .

Más detalles sobre la alerta en este enlace.

El Indecopi recuerda que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos en?el siguiente link: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente" target="_blank" class="ApplyClass">www.alertasdeconsumo.gob.pe>.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes.

La información difundida es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.