Indecopi conmemora 30 años de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

Andina/Indecopi Celebró Los 30 AñOs De La

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) conmemora los 30 años de creación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) con la presentación del libro digital “La Eliminación de Barreras Burocráticas en el Perú: Desarrollo y Perspectiva”.

Se trata de una publicación que reúne y analiza de manera rigurosa los casos más emblemáticos de su historia y que sistematiza tres décadas de aprendizajes, resoluciones y reformas.“Son tres décadas de trabajo técnico, de construcción institucional y de permanente mejora de las reglas que permiten que los mercados funcionen de manera más eficiente y en beneficio de todos”sostuvo el

presidente ejecutivo del Indecopi, Juan Carlos Del Prado Ponce.

“Necesitamos un Estado que regule con inteligencia, que proteja el interés público sin asfixiar la iniciativa privada y que comprenda que una regulación de calidad es aquella que resuelve problemas, no la que crea nuevos obstáculos”,agregó.

Solo durante el año 2025, el Indecopi logró eliminar o inaplicar más de 14,000 barreras burocráticas.

El ritmo de este esfuerzo continúa acelerándose. Entre enero y junio de 2026 se eliminaron e inaplicaron 4,358 barreras burocráticas, lo que representa un incremento de 128.3% respecto del mismo periodo de 2025.“Esta tarea de ordenar y simplificar las reglas de juego no se queda solo en el papel ni en la teoría jurídica de nuestro libro, sino que tiene un impacto real y directo en la economía de las familias peruanas”, indicó el secretario técnico de la CEB, Luis Marcelo Gorrio.

En ese sentido, refirió que en el periodo 2020-2024 se logró eliminar e inaplicar 26,387 barreras burocráticas ilegales o irracionales.

Esta labor significó un ahorro estimado de 873.6 millones de soles para la ciudadanía y el sector productivo del país.

De este total, aquellas trabas de alcance nacional sumaron el mayor ahorro, acumulando un impacto económico positivo de 624 millones de soles.

Asimismo, las barreras eliminadas que pertenecían a la provincia de Lima generaron un ahorro directo de 104 millones de soles para los ciudadanos y empresas locales.Refirió que,

a lo largo de sus siete capítulos, expertos en la materia examinan casos reales.

Por ejemplo, cómolas exigencias sin sustento técnico en el oxígeno medicinal terminaron afectando el acceso a un bien vital; el Caso IPEN en el que no toda actividad estatal califica como barrera; la digitalización no puede arrastrar las trabas del mundo físico, comolimitar el horario de las mesas de partes virtuales; y el Caso SIREC que advierte que la fiscalización no da carta blanca al Estado para imponer cargas automáticas sin respaldo de la ley.Esta labor nos invita a pensar en algo de fondo:

el Estado no solo debe actuar, sino que debe actuar bien. Los ciudadanos de hoy demandan procesos más sencillos, respuestas rápidas y reglas predecibles.

Por eso, este libro no es una simple recopilación de casos antiguos. Debe ser entendido como un aporte para construir una gestión pública más eficiente, más razonable y, sobre todo, más consciente de cómo afectan sus decisiones en el día a día de las personas, concluyó Marcelo Gorrio.

El libro está disponible gratuitamente en el portal web del Indecopi: https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicacion..." target="_blank" class="ApplyClass">https://www.gob.pe/es/i/8398002>.