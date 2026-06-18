Indecopi evaluó 107 solicitudes de concentración empresarial en últimos cinco años

Perú.- Indecopi: conoce cómo proteger tu dinero ante consumos no reconocidos - Andina

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

A cinco años de la entrada en vigencia de la Ley 31112 —norma que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial—, el Indecopi cuenta con una herramienta para evaluar determinadas operaciones antes de su ejecución, con el objetivo de identificar oportunamente posibles riesgos para la competencia en los mercados.

Detalló que desde la aplicación del citado régimen, el Indecopi recibió 107 solicitudes de autorización de operaciones de concentración empresarial.

Tiendas por departamento no pueden impedir cambio de productos comprados en outlets

De estas, 86 fueron autorizadas sin condiciones, 5 fueron autorizadas sujetas a condiciones, 1 operación fue denegada, 6 se encuentran en trámite y 9 fueron objeto de desistimiento, agregó.

Aseveró que estas solicitudes incluyen a transacciones cuyo monto agregado aproximado es de 44,000 millones de soles.Así, desde el 2021, el Indecopi está facultado para revisar de manera previa las transacciones en todos los sectores de la economía, evaluando los efectos que podrían generar en la competencia.

De esta manera, se contribuye a preservar la competencia efectiva, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, subraya.

Del total de solicitudes recibidas, el 77.5% correspondió a procedimientos ordinarios, mientras que el 22.5% se tramitó como solicitudes simplificadas.

SectoresLas solicitudes presentadas corresponden a diversos sectores económicos, entre los que destacan energía, minería, agricultura y alimentos.La aplicación de la Ley 31112 refleja el compromiso del Indecopi con un control de concentraciones basado en criterios técnicos y estándares internacionales, en línea con las mejores prácticas promovidas por la OCDE, indica.El Indecopi continuará ejerciendo esta función con predictibilidad, transparencia y rigor técnico, en resguardo de la competencia efectiva y el bienestar de los consumidores, aseveró.

(FIN) NDP/SDD