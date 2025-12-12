Indecopi lanza campaña “Navidad informada 2025” para promover compras seguras. - Andina/Cortesía

Lima 12 Dic. (ANDINA) -

A fin de orientar a las familias peruanas para que realicen compras seguras y tomen decisiones informadas durante la temporada navideña, especialmente en productos de alta demanda como panetones, chocolates de taza y alimentos para la cena de Nochebuena, el Indecopi lanzó su campaña “Navidad informada 2025”.

Durante la presentación, realizada en el Parque de Las Leyendas, la institución resaltó la importancia del correcto etiquetado de los alimentos envasados, información clave que permite a los consumidores conocer qué están llevando a casa y elegir productos de manera responsable.En su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el Indecopi brindó a la ciudadanía una serie de recomendaciones para garantizar compras seguras en esta época:

Verificar que los alimentos envasados estén correctamente rotulados, con información como ingredientes, registro sanitario, fecha de vencimiento, lote y condiciones de conservación.

En el caso de panetones, revisar el registro sanitario, la fecha de vencimiento y los ingredientes, recordando que el uso de bromato de potasio está prohibido.

Ubicar los octógonos de advertencia en productos con altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans, que deben encontrarse en la zona superior derecha del envase.

Para el pavo y otros productos congelados, seguir las instrucciones de descongelamiento del proveedor. Este proceso puede generar una pérdida aproximada del 8% del peso.

En el caso del chocolate para taza, asegurarse de que contenga mínimo 35% de cacao.

No adquiera alimentos con envases abollados, deteriorados u oxidados, ya que podrían estar alterados.Como parte de las actividades de la campaña orientada para las familias y los niños, el Indecopi presentó a los visitantes del Parque de las Leyendas un show de títeres basado en el videocuento El Arbolito del Indecopi, una propuesta lúdica que enseñó a los más pequeños sobre sus derechos como consumidores y promovió una Navidad responsable.