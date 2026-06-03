Indecopi monitorea grifos para verificar respeto de derechos de consumidores

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de resguardar los derechos de los consumidores el Indecopi realizó acciones de monitoreo en diversos grifos y estaciones de servicio de Lima Metropolitana.

Señaló que las intervenciones, a cargo de personal de Dirección de Fiscalización, comprendieron la visita a 25 establecimientos ubicados en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, Surquillo y San Luis.“Durante estas acciones se verificó que el precio anunciado de los combustibles coincidiera con el precio efectivamente cobrado a los consumidores. Asimismo, se revisó que los establecimientos contaran con el Libro de Reclamaciones al alcance de los usuarios, conforme a la normativa vigente”, indicó.Adicionalmente, continuó, se revisaron los sistemas de telemetría o varillaje de los tanques para corroborar el stock disponible de los diferentes tipos de combustibles en los establecimientos visitados.Indecopi recuerda a los proveedores la importancia de brindar información clara, veraz y accesible a los consumidores, así como de cumplir con las disposiciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.“La institución continuará realizando labores de monitoreo en diversos establecimientos comerciales para promover el respeto de los derechos de los consumidores y contribuir a una adecuada relación de consumo”, anotó.