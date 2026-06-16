Indecopi monitoreó cerca de 150 grifos para verificar derechos del consumidor

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Indecopi ha monitoreado, entre mayo y junio, cerca de 150 grifos de Lima y regiones para verificar que los proveedores cumplan las normas de protección al consumidor.

Hoy, los técnicos de la institución continuaron con las visitas inopinadas en diferentes sectores de Lima y ciudades del interior del país.

Especialistas del Indecopi acudieron a grifos y estaciones de servicio ubicados en los distritos de Castilla y Catacaos, en Piura; San Agustín de Cajas, Chilca y Pilcomayo, en Huancayo; y en la variante de Uchumayo en Arequipa. En Lima se monitorearon grifos ubicados en Pueblo Libre, San Miguel, Santa Anita, Cercado y El Agustino.

El objetivo es verificar que los proveedores cumplan con informar de manera clara, visible y oportuna el precio de los combustibles mediante sus paneles o tótems ubicados en cada grifo, que cobren el mismo precio que se anunció y que pongan a disposición de los consumidores el Libro de Reclamaciones.

El Indecopi continúa monitoreando la comercialización del combustible en el país en resguardo de los derechos de los consumidores.

(FIN) NDP / JAM