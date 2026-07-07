Indecopi participa en asamblea internacional para impulsar la propiedad intelectual

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Juan Carlos Del Prado Ponce, participó en la sesión inaugural de la 68ª serie de reuniones en el marco de la Asamblea General de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se realiza en Ginebra (Suiza).

En ella se desarrolla una agenda de 16 reuniones bilaterales con autoridades de organismos internacionales y oficinas nacionales de propiedad intelectual, orientadas a fortalecer la cooperación internacional, impulsar proyectos de innovación, promover la transformación digital y consolidar nuevas iniciativas en beneficio del ecosistema de propiedad intelectual del país. La Asamblea General constituye el principal espacio de diálogo y toma de decisiones sobre propiedad intelectual a nivel mundial.

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Durante su intervención ante los Estados miembros, Del Prado reafirmó el compromiso del Perú de seguir promoviendo un sistema de propiedad intelectual "más equilibrado, inclusivo y orientado al desarrollo sostenible". Asimismo, agradeció el apoyo de la OMPI para el fortalecimiento de capacidades nacionales en innovación, creatividad y emprendimiento, especialmente en beneficio de mujeres emprendedoras y poblaciones vulnerables.

Anunció también que se realizará el depósito de la ratificación del Tratado de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados, instrumento que promueve una mayor transparencia en el sistema de patentes, ayudando a evitar casos de biopiratería. Destacó que el Perú, a través del Indecopi, ejercerá la Presidencia del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) y la Vicepresidencia del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), lo que refleja la confianza de los Estados miembros en el país.

Como parte de su agenda de trabajo, el presidente del Indecopi sostuvo una reunión con Marco Alemán, subdirector general del Sector de Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación de la OMPI, para dar seguimiento a proyectos de cooperación en apoyo a las mipymes, asistencia a inventores, financiación basada en propiedad intelectual, análisis de datos e innovación, entre otros.

Asimismo, se reunió con Hongbing Chen, director ejecutivo de la Academia de la OMPI, con quien revisó los avances del proyecto "Warmi Marka Puno", orientado a fortalecer las capacidades de mujeres emprendedoras de la región Puno, y abordó nuevas acciones para consolidar a la Escuela Nacional del Indecopi como referente regional en formación especializada en propiedad intelectual.

También sostuvo reuniones con Claudia Franco, titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) de Paraguay, para fortalecer la cooperación técnica e intercambiar experiencias en materia de propiedad intelectual; con Leandro Toscano, jefe de la Sección de Desarrollo Empresarial y Controversias en Contenidos Digitales del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, para brindar asistencia a funcionarios del Indecopi mediante programas de capacitación práctica en conciliación.

Asimismo, con Elisa Rodríguez, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con quien se suscribió el Plan de Aplicación del Proyecto de Capacitación Iberoamericana en materia de Búsquedas e Información Tecnológica (CIBIT) y discutieron nuevas acciones de cooperación técnica; y con Matías Noetinger, presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), para fortalecer la colaboración en el desarrollo de actividades de capacitación, difusión e innovación en propiedad intelectual en la región.

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