Indecopi rematará más de 40 inmuebles en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco en mayo

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

Este 29 de mayo Indecopi realizará un nuevo remate público de 42 inmuebles ubicados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco, que fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o que infringieron normas de propiedad intelectual.

Entre las oportunidades disponibles figuran un estacionamiento desde 20,269.59 soles y una oficina desde 41,672.63 soles ubicados en distintas ciudades del país. Los interesados pueden revisar previamente los catálogos a través del siguiente enlace.El remate se llevará a cabo a partir de las 8:50 a.m. en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire 384, en San Borja, como referencia en la cuadra 15 de la avenida Canadá, donde los participantes deberán presentarse con anticipación y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar un proceso ordenado y transparente.

Requisitos para participar

Para participar, es necesario acudir al menos 20 minutos antes del inicio portando DNI vigente, así como acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien de interés, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre de Indecopi.

En caso de actuar en representación de una persona natural o jurídica se deberá presentar un poder vigente inscrito en Registros Públicos.Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o a los correos mrociolara01@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.Indecopi recuerda a los agentes del mercado la importancia de competir de manera leal, respetar los derechos de los consumidores y cumplir con la normativa de propiedad intelectual, a fin de evitar sanciones que pueden derivar en este tipo de medidas.

El cumplimiento de las reglas contribuye al bienestar de la ciudadanía y fortalece la reactivación económica del país, según Indecopi.