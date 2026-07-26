Indecopi revisará continuidad de derechos antidumping al calzado chino

Andina

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispuso el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas (sunset review) para evaluar si corresponde mantener los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de diversas variedades de calzado originario de China, al existir indicios de que el dumping y el daño a la producción nacional podrían continuar si dichas medidas son levantadas.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2537660-1" target="_blank">Resolución N.° 146-2026/CDB-INDECOPI, publicada en el Boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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Elprocedimiento fue solicitado por la Corporación de Cuero, Calzado y Afines y seis empresas del sector, con el fin de que los derechos antidumping continúen vigentes una vez concluya el plazo de 5 años establecido en la última revisión.

Según la resolución,la evaluación preliminar determinó que existen indicios razonables de que tanto la práctica de dumping como el perjuicio a la industria nacional podrían repetirse si se eliminan los derechos. Por ello, la comisión decidió iniciar el examen para determinar si corresponde mantener o suprimir estas medidas.

Entre los principales elementos analizados figura que,

entre 2022 y 2025, las importaciones del calzado sujeto a la medida aumentaron 123.5%, mientras que China concentró, en promedio, 56.9% del volumen total importado por el Perú. Asimismo, los precios del calzado chino se ubicaron por debajo de los registrados por otros proveedores internacionales, como Vietnam.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi también destacó queChina mantiene una amplia capacidad exportadora al ser el principal proveedor mundial de este tipo de calzado y que otros países de la región, como Argentina y Brasil, han decidido mantener medidas antidumping similares. Además, señaló que México impuso en 2025 derechos antidumping definitivos a importaciones de calzado procedentes del país asiático.

Respecto de la industria peruana, el Indecopi indicó que,pese al crecimiento de las ventas internas, los productores nacionales perdieron participación de mercado durante el período analizado debido al fuerte incremento de las importaciones. También advirtió que, sin los derechos antidumping, el calzado chino podría ingresar al país a precios inferiores a los de venta e incluso por debajo de los costos de producción de las empresas locales.

En ese contexto, la comisión consideró que la rama de producción nacional permanece en una situación de vulnerabilidad y que el ingreso de mayores volúmenes de calzado chino a precios de dumping podría agravar ese escenario.

Mientras dure el procedimiento de examen, los derechos antidumping continuarán aplicándose sobre las importaciones de todas las variedades de calzado —excepto chalas y sandalias— con la parte superior de caucho, plástico o cuero natural, originarias de China. Las partes interesadas tendrán un plazo de 6 meses, prorrogable por 3 meses adicionales, para presentar pruebas y alegatos.

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