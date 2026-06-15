Indecopi señala que prohibición de almacenes y depósitos no constituye barrera democrática

Andina/Vista De Lima Metropolitana. Andina/Lenin

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

La Municipalidad de Lima Metropolitana señaló hoy que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), lo otorgó la razón, tras el fallo que afirma que la prohibición de almacenes y depósitos no constituye barrera democrática.

Refirió que mediante Resolución N.° 0010-2026/CEB-INDECOPI del 9 de enero del presente año, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI declaró barrera burocrática la prohibición de desarrollar actividades de almacenamiento y depósito y comercio al por mayor, contenida en la Ordenanza N.° 2711, vulnerando las competencias municipales y desprotegiendo al Centro Histórico de Lima, Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Ante ello, indicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en defensa de sus fueros, apeló esta decisión ante Indecopi el 21 de enero del presente año.

Asimismo, refirió que la Procuraduría Pública Municipal y PROLIMA, en representación de la municipalidad, sustentaron en informe oral ante la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, el 25 de marzo del presente año, los fundamentos legales y técnicos que acreditan que dichas disposiciones son actos de competencia municipal y que no constituyen barreras burocráticas.

Por ello, dijo que laSala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI acogió los fundamentos manifestados por la municipalidady, medianteResolución N.° 0221-2026/SEL-INDECOPI del 20 de mayorevocó la resolución emitida por la comisión antedicha,

declarando que las disposiciones municipales de prohibición de actividades de almacenamiento y depósito y comercio al por mayor no constituyen barreras burocráticas.

“Con la decisión de la sala, se confirma que la Municipalidad Metropolitana de Lima actuó en mérito a sus competencias, en defensa del Centro Histórico de Lima y sus vecinos, y en pos del ordenamiento y la seguridad de los conglomerados comerciales”,puntualizó la comuna limeña.