Indecopi verifica información y precio de combustibles en grifos a nivel nacional

Andina/Personal De Indecopi Verifica

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), indicó que entre marzo y junio de este año, ejecutó 1,223 acciones de monitoreo en grifos a nivel nacional para garantizar la transparencia en la venta de combustibles.

“Estas intervenciones permitieron verificar que los establecimientos informen adecuadamente sus precios, respeten lo anunciado al momento del cobro y cuenten con mecanismos para atender reclamos”,precisó el ente regulador.

En ese sentido, señaló que como resultado de las supervisiones, del 88% de establecimientos que dispone del Libro de Reclamaciones, un 46.8 % de estaciones no lo tiene implementado con las características exigidas por la normativa, lo que puede dificultar que los consumidores ejerzan su derecho a reclamar.

En contraste, se evidenció que el 98.4% de estaciones cobra el precio que informa y el 97.1% exhibe sus tarifas en lugares visibles, lo que contribuye a que los consumidores tomen decisiones informadas.

Además, durante las visitas se comprobó la disponibilidad y comercialización efectiva de combustibles en los establecimientos supervisados.

La información recabada fue puesta en conocimiento de la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 del Indecopi, la cual abrió un expediente de indagación a fin de verificar el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor. A la fecha, tal expediente se encuentra en trámite.

De manera paralela, el Indecopi mantiene un monitoreo constante del mercado de combustibles para analizar la evolución de los precios y detectar elementos que pudieran constituir indicios de prácticas anticompetitivas.

A la fecha, y de acuerdo con los monitoreos realizados, no se han identificado indicios de concertación de precios, ya que las variaciones responden principalmente a factores internacionales.

“El Indecopi reafirma su compromiso de continuar supervisando el cumplimiento de las obligaciones de información al consumidor y monitoreando los mercados en el marco de sus competencias”,puntualizó el ente regulador.