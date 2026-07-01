Indemnizaciones por SOAT ascendieron a más de S/ 355 millones en más de 2 décadas

Andina/Cortesía

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Han transcurrido 24 años desde la entrada en vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en el Perú, un mecanismo que se ha consolidado como una de las principales herramientas de protección para los afectados por accidentes de tránsito, al garantizar atención médica inmediata e indemnizaciones sin importar quién haya sido el responsable del siniestro.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), durante este periodo, el SOAT ha registrado primas por más de 552 millones de soles, mientras que se han comercializado más de 4 millones de pólizas, reflejando su importancia dentro del sistema de protección vial y aseguramiento del país.

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Las cifras también evidencian el impacto social del seguro. En estos 24 años se han registrado 69,434 siniestros, que representaron indemnizaciones por un valor superior a los 355 millones de soles. De este monto, más de 228 millones fueron destinados a cubrir gastos médicos, 63 millones correspondieron a indemnizaciones por incapacidad temporal y 47 millones a coberturas por fallecimiento, recursos que permitieron aliviar la carga económica de miles de familias afectadas por accidentes de tránsito.

Para Diego Rosell, gerente comercial de Seguros Masivos de Protecta Security, el verdadero valor del SOAT se hace evidente cuando ocurre un accidente, ya que evita que las familias tengan que enfrentar elevados gastos médicos o de sepelio en momentos de alta vulnerabilidad.

"A 24 años de su implementación, el SOAT ha demostrado ser mucho más que un requisito para circular, es una herramienta de protección social que salva vidas, garantiza atención médica oportuna y evita que miles de familias tengan que asumir gastos inesperados que pueden comprometer seriamente su estabilidad económica”, añadió.

De acuerdo con el informe de la SBS, Lima concentra la mayor cantidad de siniestros atendidos, con 33,436 casos, seguida por La Libertad (5,647), Arequipa (4,303) y Cusco (2,952), lo que refleja la necesidad de continuar fortaleciendo la prevención y la formalización del parque automotor, especialmente en las zonas con mayor circulación vehicular.

Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), de cada diez unidades del parque automotor, solo 7 contrataron un SOAT, por lo que fortalecer la cultura de este seguro significa entender que protege a las personas por encima de los vehículos y que su cumplimiento también contribuye al ordenamiento del parque automotor y a construir una movilidad más segura para todos los peruanos.

“Si bien el país ha avanzado en la adopción del SOAT, todavía existe el desafío de seguir promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de mantener este seguro vigente y combatir la informalidad, de manera que todos los vehículos que circulan por las vías cuenten con la protección que exige la ley”, finalizó Diego Rosell, gerente comercial de Seguros Masivos de Protecta Security.

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