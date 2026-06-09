Industria Perú 2026: compradores de 18 países interesados en adquirir manufactura peruana

Andina/Eddy Ramos

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Compradores de 18 países interesados en adquirir manufacturas peruanas de diversos tipos participan en la Rueda de Negocios Industria Perú 2026, organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

El ente promotor detalló que en esta oportunidad participan 100 empresas peruanas y un total de 90 compradores internacionales.

"Cerca del 95% de los proveedores peruanos participantes son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Las líneas priorizadas este año serán envases, equipos para la industria, proveedores para minería y construcción, así como cuidado personal y salud”, detalló.

Sector Manufactura aportó S/ 6,170 millones a economía peruana en marzo del 2026

La rueda de negocios se realiza en el marco de la XVII edición de Industria Perú 2026. También considera, la visita a la feria Expo SNI Industria de la Sociedad Nacional de Industrias y visitas a más de 35 fábricas en Lima y Callao, donde podrán conocer los estándares de calidad y capacidad de respuesta de la oferta peruana.

En este contexto, enfatizó que Industria Perú 2026 buscará generar un espacio comercial especializado para vincular a empresas peruanas exportadoras y con potencial exportador del sector manufacturas diversas con compradores internacionales.

La proyección para esta edición es alcanzar 25 millones de dólares en oportunidades comerciales y concretar más de 1,000 citas de negocio.

Actividad emblemática

Aseveró que Industria Perú es la actividad emblemática de promoción comercial del sector manufacturas diversas de Promperú que se celebra desde 2010.

Subrayó que en sus 16 ediciones ha acumulado alrededor de 18,900 citas comerciales, con 2,104 participaciones de empresas peruanas y 1,805 compradores internacionales, generando expectativas de negocio superiores a los 1,000 millones de dólares.

Con esta nueva edición, Promperú, entidad adscrita al Mincetur, busca seguir acercando a más empresas peruanas a compradores internacionales interesados en una oferta industrial con mayor alcance, especialización y capacidad de respuesta, agregó.

(FIN) NDP/SDD/JJN