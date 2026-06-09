Industria Perú generó expectativas de negocios por US$ 1,000 millones en 16 ediciones

Andina/Eddy Ramos

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Un total de 1,000 millones de dólares en expectativas de negocios se lograron generar en las 16 ediciones de Industria Perú, actividad emblemática de promoción comercial del sector manufacturas diversas, señaló hoy la presidenta ejecutiva de Promperú, Carmen Arévalo.

“En estas 16 ediciones se han acumulado cerca de 18,900citas comerciales, con la participación de 2,104empresas peruanasy 1,805 compradores internacionales, generando expectativas de negocio por más de 1,000 millones de dólares”, dijo durante la inauguración de la Rueda de NegociosIndustria Perú2026.

Exportaciones manufactureras sumarían US$ 6,615 millones y crecerían 5% el 2026

De este modo, resaltó que se trata de una actividad emblemática de promoción comercial delsector manufacturasdiversasde la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), que se realiza desde el 2010.

Arévalo comentó que los resultados obtenidos en estas 16 ediciones confirman que lamanufacturera peruanatiene potencial de seguir ganando espacio en el mundo.

"La agenda de este año va más allá de laRueda de Negocios. Los compradores internacionales van a visitar también la Feria Expo SNI Industria, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y también van a visitar 34 fábricas manufactureras en Lima y Callao", manifestó.

Comentó que estas actividades permitirán a loscompradores internacionalesver la oferta peruana en proceso y entender mejor el valor que podemos ofrecer como

proveedores internacionales.

Resaltó, asimismo, la labor efectuada por las Oficinas Comerciales del Perú en el mundo para la identificación y convocatoria de loscompradores internacionales. “Gracias a ellos contamos con compradores en América Latina, Norteamérica y de Europa”, dijo.

En este sentido, comentó que desdePromperúseguirán trabajando para que más empresas manufactureras accedan a nuevos mercados y consoliden relaciones comerciales de modo que sigan confiando en la exportación como una ruta de crecimiento.

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