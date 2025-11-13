Industria pesquera saluda investigación científica al estado del calamar gigante o pota

Lima 14 Nov. (ANDINA) -

La Sociedad Nacional de Industrias, a través del Comité de Pesca y Acuicultura, saludó la decisión del Ministerio de la Producción (Produce) en realizar una expedición científica a fin de verificar el real estado del Calamar Gigante o Pota y asegurar su aprovechamiento sostenible.

En ese sentido, valoró positivamente la gestión del Ministro César Quispe Luján.

Durante el evento desarrollado en el Buque de Investigación Científica Humboldt (BIC Humboldt), el titular del mencionado comité pesquero y acuícola, Alfonso Miranda Eyzaguirre, manifestó su satisfacción por el inicio del referido crucero, el cual comenzará por el litoral sur de nuestro país.

“Es necesario que se genere la conciencia de un recurso tan importante como la pota que representa la primera pesquería en generación de empleo del Perú y es sustento de la pesca artesanal, tenga todos los años, por lo menos un crucero de investigación y que se le dote de los recursos para que se haga un monitoreo eficiente desu biomasa”,dijo Miranda.

Agregó que el Perú, además debe tener una participación muy activa en el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur para poder regular la pota en aguas internacionales del Pacífico Sur y que se mantenga una política compatible con la que hace nuestro país hace de manera responsable en su dominio marítimo.

La ruta del crucero científico incluye la zona que fue recuperada por Perú tras el diferendo limítrofe con Chile en donde se da cuenta la riqueza de los principales productos hidrobiológicos.

"Es una zona rica en calamar, perico, jurel, caballa y se está viendo las mejores condiciones para que nuestras embarcaciones puedan explotar apropiadamente"recalcó Miranda Eyzaguirre.

Los resultados del crucero científico se darán a conocer el próximo 14 de diciembreadelantó el Ministerio de la Producción.

En tanto, Darío Alvítes, vicepresidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la S.N.I. reveló que al mes de setiembre de 2025 se han exportado por un valor de 826 millones de dólares en productos a base de pota y hay un consumo que superen las 80,000 toneladas anuales en el mercado interno.

Finalmente, destacó la variedad de los referidos productos que se exporta en gran parte a China, España, Corea del Sur, así como a 40 otros países.