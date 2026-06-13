Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en el primer trimestre del presente año, 21 departamentos registraron comportamientos favorables con relación a similar periodo de 2025; de los cuales doce regiones mostraron tasas superiores a la producción nacional (3.5%), según el informe técnico Indicador de la Actividad Productiva Departamental (IAPD).

Entre los departamentos que reportaron mayores incrementos, destacaronCajamarca(8.6%),Madre de Dios(8.3%),Huánuco(7.4%),Puno(6.0%),Apurímac(5.7%) yJunín(5.6%), influenciado por los sectores construcción, minería y agropecuario. Asimismo,Tumbes(6.4%) yÁncash(5.3%), sustentado en las actividades agropecuario, minería y transporte; además,Ucayali(5.4%),Lambayeque(5.2%) yPiura(4.3%), explicado por los sectores construcción y agropecuario; yArequipa(3.9%).

-Minem flexibiliza temporalmente exigencia de inventarios mínimos de combustibles

Así también, aumentó el departamento deLima(2.7%) atribuido a las actividades comercio, manufactura y transporte. En conjunto, estos trece departamentos concentraron el 77.2% del total producido.

En el primer trimestre de 2026, la economía de Lima se incrementó 2.7% respecto al mismo periodo del año anterior, acumulando nueve periodos consecutivos de crecimiento. El avance fue favorecido por el sector Comercio, reflejado en la mayor comercialización de vehículos automotores livianos y pesados a través de campañas como Expo Auto Perú 2026, así como en la venta minorista de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y artículos de tocador.

El sector Manufactura creció por las industrias de refinación de petróleo (diésel y gasolina), refinación de zinc, procesamiento de carnes y elaboración de otros productos alimenticios. El sector Transporte registró mayor movimiento de pasajeros —urbano e interprovincial— vinculado a la temporada de verano y el retorno a clases, así como mayor carga terrestre y mayor tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por el contrario,tres regiones disminuyeronsu nivel productivo. Fue el caso deLoreto(-1.4%) yCusco(-1.1%) debido a la contracción del subsector hidrocarburos; seguido deHuancavelica(-0.9%) determinado por los sectores electricidad, minería y agropecuario.

Según zonas geográficas, el desarrollo de la economía nacional se dio en todas las zonas, al Norte (4.5%), Centro (3.0%), Sur (2.6%) y Oriente (1.3%). Es preciso señalar que, en este crecimiento, incidieron más, la producción de los departamentos de Cajamarca, Puno, Junín, Áncash, Lambayeque, Piura, Arequipa y Lima.

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