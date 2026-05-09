INEI: 67.7% de madres peruanas participa en la economía

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 67.7% de las madres peruanas en edad de trabajar participa activamente en la economía nacional y que la tasa de ocupación de este grupo alcanzó el 95.8% al 2025.

La entidad señaló que las madres de entre 25 y 44 años registran la mayor participación en la población económicamente activa (PEA), con un 73.4%, seguidas de las mujeres de 45 y más años con 63.0%, mientras que en el grupo de 15 a 24 años la participación llegó a 53.2%.

“El trabajo, dedicación y esfuerzo de las madres peruanas constituye un valioso aporte para el desarrollo económico y social del país”, destacó el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre.

Según la categoría de ocupación, el INEI informó que el 45.5% de las madres trabaja de manera independiente, el 43.4% es asalariada y el 11.0% realiza trabajo familiar no remunerado.

Asimismo, indicó que el 69.5% de las madres labora en actividades vinculadas a servicios y comercio. Del total, el 43.7% trabaja en servicios y el 25.8% en comercio. En tanto, el 21.4% se desempeña en agricultura, pesca o minería, el 8.5% en manufactura y el 0.6% en construcción.

En relación con el tamaño de las empresas, el 77.5% de las madres trabaja en negocios de entre uno y diez trabajadores, mientras que el 16.3% labora en grandes empresas y el 5.2% en medianas empresas.

Respecto al nivel educativo, el organismo informó que el 44.0% de las madres cuenta con educación secundaria, el 29.1% tiene educación primaria o menor nivel, el 15.1% posee educación superior no universitaria y el 11.8% alcanzó educación universitaria.

El INEI también señaló que el 61.4% de las madres peruanas son casadas o convivientes, el 21.8% separadas, el 10.5% viudas, el 5.2% solteras y el 1.1% divorciadas, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).