Perú.- INEI autoriza ejecución de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2026

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) autorizó la ejecución de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2026 en todo el país, dirigida a productores y empresas que conducen las unidades agropecuarias seleccionadas.

A través de la Resolución Jefatural N° 127-2026-INEI, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que la referida encuesta se ejecutará bajo las modalidades de entrevista directa en la misma unidad agropecuaria y de auto diligenciamiento mediante cuestionario web.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2026 se ejecutará en el periodo comprendido entre mayo y noviembre del 2026, siendo conducida por la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI, además debe cumplirse con las siguientes características:

- Productores agropecuarios: comprende las unidades agropecuarias con superficie agrícola y los productores que las conducen, es decir que tienen a su cargo la conducción técnica y económica de una unidad agropecuaria.

- Empresas agropecuarias: comprende las unidades agropecuarias del país que son empresas agrícolas, empresas pecuarias (granjas avícolas, porcinas y cuyes, establos lecheros, centros de engorde de ganado vacuno) y, por excepción, las personas naturales con crianza y cultivos de manejo especializado.

La norma señala que no forman parte del estudio las unidades agropecuarias que son comunidades campesinas y nativas.

El INEI aprobó los cuestionarios de la mencionada encuesta, que forman parte de la presente resolución, los que estarán disponibles en la página web: www.inei.gob.pe.

(FIN) CNA