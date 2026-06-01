INEI: consumo interno de cemento sigue dinámico y crece 13.92% en abril del 2026

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Lima 1 Jun. (ANDINA) -

Durante abril del presente año el consumo interno de cemento presentó un crecimiento de 13.92%, en comparación con igual mes del 2025; según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

"Este comportamiento positivo se explicó por la mayor ejecución de obras de vivienda e infraestructura en empresas del sector privado; así como, proyectos de autoconstrucción de viviendas", sostuvo el jefe delINEI, Gaspar Morán Flores.

Según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI, el resultado obtenido en abril del 2026, es la segunda tasa más alta reportada en lo que va del año.

Gasto de inversión del Gobierno

El INEI señaló que, durante el mes de análisis, el gasto de inversión del Gobierno general (5,895 millones de soles) se incrementó en 47.90%, respecto a abril del 2025.

"Por el aumento de la inversión en construcción de obras públicas realizadas por entidades de los tres niveles de gobierno; así también creció la adquisición de maquinaria y equipo realizada por el gobierno nacional", sostuvo.

Por otro lado, el gasto de consumo del Gobierno general ascendió a 13,469 millones de soles, en términos nominales, incrementándose en 25.04%, respecto a similar mes del 2025.

Créditos

El INEI reportó que, en abril del 2026, los créditos de consumo se ubicaron en 82,614 millones de soles, creciendo en 12.67%, respecto a similar mes del año anterior.

Asimismo, los créditos hipotecarios ascendieron a 73,049 millones de soles, aumentando en 7.03% respecto a abril del 2025, seguido de los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas que se situaron en 229,224 millones de soles, creciendo en 5.85%, respecto a similar mes del 2025.

Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple totalizó 7,044 unidades, registrándose una variación positiva de 9.89%, con relación a similar mes del año anterior.

Importaciones

Durante abril del 2026, el monto total importado fue de 6,260 millones de dólares y presentó una variación positiva de 33.42%, en comparación con el valor registrado en abril del 2025.

Así, la importación de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a 1,918 millones de dólares, aumentando en 39.41%, en comparación con el mismo mes del 2025. La importación de bienes de consumo totalizó 1,289 millones de dólares, creciendo en 26.26%, respecto a abril del 2025.

Además, la importación de materias primas y productos intermedios se ubicó en 3,052 millones de dólares, incrementándose en 33.01%, respecto al valor de abril del año anterior.

(FIN) NDP/CNA/JJN