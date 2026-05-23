INEI: Demanda interna impulsó el crecimiento del PBI en 3.5% en primer trimestre de 2026

Archivo - - Andina/Vidal Tarqui - Archivo

Lima 23 May. (ANDINA) -

En el primer trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 3.5%, con relación al similar trimestre del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Asimismo, precisó que este desempeño favorable se sustenta en el crecimiento de la demanda interna (7.0%), impulsada por el aumento de la inversión bruta fija (11.9%), el consumo final del gobierno (7.2%) y el consumo final privado (3.6%), en un contexto de mayores cotizaciones internacionales de los productos mineros y reducción del tipo de cambio. Además, agregó que el PBI en términos desestacionalizados, creció 1,0% respecto al trimestre inmediato anterior.

-ProInversión prevé atraer US$2,900 millones en inversiones de gas natural para 11 regiones

En el trimestre analizado, el consumo final privado registró una variación positiva de 3.6%, en comparación con igual trimestre del año anterior, impulsado por el incremento del empleo en 1.3%, asociado al dinamismo del empleo urbano (1.8%); así como, al crecimiento de los ingresos del trabajo (9.7%), según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

En el primer trimestre de 2026, el consumo final del gobierno creció en 7.2%, explicado por el incremento del gasto en personal y obligaciones sociales, y en bienes y servicios. Este resultado se sustenta por el comportamiento positivo de las actividades: administración pública y defensa (9.7%), salud pública (6.0%) y educación pública (3.0%).

En el trimestre de análisis, la inversión bruta fija registró un crecimiento de 11.9%, impulsada por el dinamismo de la inversión privada (15.9%), asociado a la ampliación y remodelación de viviendas, edificios no residenciales y obras de ingeniería civil; así como por el incremento de la inversión pública (0.3%). Por tipo de bien, este resultado se sustenta por el aumento de la inversión en construcción (13.3%) y las mayores adquisiciones de maquinaria y equipo (10.2%).

Durante el trimestre de análisis, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en 1,3%, en el primer trimestre de 2026, respecto al mismo período del año anterior, como resultado de las mayores ventas al exterior de productos tradicionales (1,8%), tales como agrícolas (54.6%) y mineros (2.6%); sin embargo, se redujeron los envíos de productos no tradicionales (-1.6%).

A su vez, las importaciones de bienes y servicios se incrementaron en 12.6%, debido a las mayores adquisiciones de bienes de consumo (17.7%), bienes de capital y materiales de construcción (15.6%), así como de materias primas y productos intermedios (9.9%).

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });