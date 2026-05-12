INEI: exportaciones tradicionales crecieron 8% en marzo impulsadas por minería

Perú.- Adex: exportaciones peruanas crecieron 33.5% en primer trimestre por alza de minerales - Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

El volumen exportado de productos tradicionales creció 8% en marzo del 2026 respecto al mismo mes del año anterior, impulsado por las mayores ventas de minerales como cobre, plomo, zinc y hierro, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que este resultado estuvo asociado principalmente al incremento de las exportaciones de cobre, que totalizaron 1,899 millones de dólares en términos reales, así como a los mayores embarques de plomo (155.9%), zinc (38.9%) e hierro (18.2%), impulsados por la demanda del mercado chino.

En contraste, las exportaciones de oro disminuyeron 15.9% respecto a marzo del 2025 debido a las menores compras de Canadá y Suiza. No obstante, India se mantuvo como el principal destino de este metal, tras incrementar sus adquisiciones en 102.7%.

El INEI indicó además que el volumen total exportado de bienes aumentó 6.2% en marzo del presente año respecto al mismo mes del 2025, debido al crecimiento de los envíos tradicionales.

Asimismo, precisó que durante el primer trimestre del 2026 el volumen total de exportaciones FOB avanzó 1.3%, impulsado por las mayores ventas de productos tradicionales mineros y agrícolas, así como por los envíos no tradicionales de los sectores pesquero y minería no metálica.

En cuanto a los productos no tradicionales, el INEI reportó una ligera caída de 0.1% en marzo debido a los menores embarques de los sectores siderometalúrgico (-27.2%), metalmecánico (-8.9%), minería no metálica (-5.8%), químico (-5.7%) y textil (-0.8%).

Por el contrario, los envíos del sector agropecuario crecieron 2.8%, impulsados por mayores exportaciones de paltas (13.7%), uvas frescas (20.8%), frutos frescos (15.3%) y arándanos (44.5%).

El sector pesquero también mostró un comportamiento favorable debido al incremento de las exportaciones de mejillones y veneras congelados (136.1%), así como de jibias y calamares (24.2%).

En el caso de las importaciones, el INEI informó que el volumen total importado aumentó 18.1% en marzo del 2026 frente al mismo mes del año anterior, impulsado por la mayor demanda de bienes de consumo, bienes de capital y materias primas.

Las importaciones de bienes de consumo crecieron 22.4%, destacando las mayores compras de automóviles ensamblados, televisores, motocicletas y medicamentos para uso humano.

Asimismo, las adquisiciones de bienes de capital y materiales de construcción avanzaron 19.3%, impulsadas por mayores compras de teléfonos inteligentes, maquinaria industrial y vehículos de transporte de carga.

El volumen importado de materias primas y productos intermedios aumentó 15.3%, principalmente por el mayor ingreso de combustibles, lubricantes, maíz amarillo duro y trigo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });