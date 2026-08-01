INEI: Inflación en Lima Metropolitana aumentó 0.29% en julio

Andina/Vidal Tarqui

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en julio, la inflación en Lima Metropolitana aumentó 0.29% en comparación con el mes anterior, y en el periodo enero-julio alcanzó una variación acumulada de 4.09%, en tanto, la anualizada (agosto 2025 -julio 2026) llegó a 4.07%.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que este resultado responde al alza de precios reportados en las divisiones de consumo: Alimentos y bebidas no alcohólicas, por los mayores precios de la carne de pollo y sus cortes; huevos de gallina; algunas frutas (manzana, palta y uva) y hortalizas (ají amarillo escabeche, tomate, zapallo y choclo), lo cual fue atenuado por la disminución de precios en pescados, papaya, mango, granadilla y plátano, papa blanca, color y amarilla; y azúcar.

-INEI: subsector electricidad aumentó 7.34% en junio 2026

También influyó el incremento de precios en Transporte, debido al aumento en pasajes interprovincial, aéreo nacional e internacional, por la mayor demanda en Fiestas Patrias; mientras que se redujeron los precios de los combustibles.

Otro factor que incidió en el alza de precios fue el aumento en Restaurantes y hoteles (desayuno y menú en restaurantes, pollo broster, pizzas, bebidas calientes, gaseosas y cerveza servida). Por el contrario, en Alojamiento, agua, electricidad y gas se redujeron los precios del gas doméstico y las tarifas eléctricas (pliego tarifario del 4 de julio).

Las divisiones con mayor alza de precios en julio de 2026 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.67%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0.44%), Comunicaciones (0.25%), Bienes y servicios diversos (0.24%), Recreación y cultura (0.22%), Prendas de vestir y calzado (0.21%), Transporte (0.20%), Restaurantes y hoteles (0.18%), Salud (0.17%), Educación (0.12%) y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0.08%). En tanto que, precios a la baja se registraron en la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0.12%).

En Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron los precios de carne (5.7%) tales como pollo eviscerado (13.3%), cortes de pollo: alas (8.5%), pechuga (7.9%) y pierna (7.1%), menudencia de pollo (4.6%), milanesa (3.5%) y gallina eviscerada (3.3%). Asimismo, se elevaron los precios de leche, queso y huevos (0.4%) destacando el alza de los precios de huevos de gallina (1.7%).

Por el contrario, precios a la baja se reportaron en pescados y mariscos (2.6%) como bonito (11.3%), corvina (6.9%), perico (1.8%) y lisa (1.5%); las frutas (2.1%) como arándanos (16.2%), papaya (13.0%), pepino (8.8%), mango (5.0%), naranja de mesa (4.9%) y de jugo (2.1%), granadilla (4.8%), también hortalizas, legumbres y tubérculos (1.0%) como espinaca (7.0%), cebolla de cabeza (6.7%), papa blanca (5.6%), color (5.6%), amarilla (2.4%) y huayro (1.2%), arveja verde (5.5%) y zanahoria (3.9%); y aceites y grasas (0.4%) como aceite vegetal envasado (0.5%).

En Transporte se elevaron los precios del transporte de pasajeros por aire (4-9%) debido al aumento de precio del pasaje aéreo nacional (15.5%) e internacional (1.5%); y el transporte de pasajeros por carretera (0.5%), por el aumento del pasaje en ómnibus interprovincial (18.7%) y transporte local (0.1%). Mientras que se redujo el precio de los combustibles para vehículos (4.4%) como el gasohol (4.8%), gas licuado de petróleo vehicular (4.1%), petróleo diésel (1.5%) y gas natural vehicular (0.1%).

La disminución de precios observada en Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles se sustentó en los bajos precios del gas propano doméstico (1.1%) y el consumo de electricidad residencial (0.3%) debido al nuevo pliego tarifario a partir del 4 de julio de 2026.

Canasta familiar

En julio de 2026, de los 586 productos que conforman la canasta familiar, 325 aumentaron de precio, 117 bajaron y 144 mantuvieron sus precios. Los productos con mayor incremento fueron: ají amarillo escabeche (47.04%), pasaje en ómnibus interprovincial (18.68%), pasaje aéreo nacional (15.47%), pollo eviscerado (13.32%), tomate (10.25%), alas de pollo (8.55%), pechuga de pollo (7.90%) y vainita verde americana (6.98%).

Por el contrario, los productos con mayor disminución de precios fueron: arándanos (16.23%), papaya (13.00%), bonito (11.34%), pepino (8,80%), poro (8.41%), espinaca (6.96%), cebolla de cabeza (6.67%) y papa color (5.61%).

En julio de 2026, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional fue de 0.30% con relación al mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3.71% y la anualizada (agosto 2025 – julio 2026) de 3.70%.

El resultado mensual se sustenta en el alza de precios observada en las divisiones de consumo: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.71%), Muebles, artículos para el hogar (0.34%), Restaurantes y hoteles (0,24%), Transporte (0.20%), Bienes y servicios diversos (0.19%), Comunicaciones (0.18%), Recreación y cultura (0.18%), Salud (0.16%), Prendas de vestir y calzado (0.09%), Educación (0.08%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0.06%); no obstante, bajaron los precios de Alojamiento, agua, electricidad, gas (-0.09%).

En las 26 ciudades donde se calcula el IPC se observó precios al alza, destacando Chimbote (0.72%), Ica (0.64%), Tacna (0.54%), Ayacucho (0.53%) y Huancavelica (0.53%). En tanto, las ciudades con menor variación fueron Tarapoto (0.01%), Puno (0.01%), Cajamarca (0.02%), Abancay (0.04%) e Iquitos (0.08%).

Precios al por mayor a nivel nacional

En julio de 2026, el Índice de Precios al Por Mayor creció 0.55% respecto al mes anterior, explicado por el alza en los precios de los productos de origen nacional de los diversos sectores. En manufactura figuran el petróleo diésel, gas licuado de petróleo, gasohol, carne de pollo, alimentos para ganado, ladrillos y cemento; en pecuarios, pollo en pie, huevos, cuy, ganado vacuno y gallina en pie; y en pesca, merluza, jurel, calamar chico y bonito. No obstante, bajaron los precios de los productos agrícolas, entre ellos arveja verde, chirimoya, cebolla, papa, camote, yuca y plátano.

Del mismo modo, aumentaron los precios de los productos de origen importado, del sector manufactura (petróleo diésel, resinas de polipropileno, polietileno y de PVC, negro de humo, aceites lubricantes, tortas de soya y ordenadores portátiles) y agropecuario (trigo y algodón sin cardar).

Durante julio de 2026, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo disminuyó 0.15% en comparación con el mes anterior, sustentado en las menores cotizaciones de los bienes de capital de origen importado, como la maquinaria y equipo para la agricultura (tractores y lampas), para el transporte (vehículos automotores para el transporte de personas y vehículos para el transporte de mercancías), para la industria (topadoras frontales, máquinas de coser industrial y palas cargadoras) y otra maquinaria (aparatos electromédicos).

Asimismo, los bienes de capital de origen nacional registraron menores precios, principalmente en la maquinaria y equipo para el transporte (carrocerías y muelles para vehículo automotriz) y otra maquinaria (redes para pesca). No obstante, se observaron ligeros incrementos en la maquinaria y equipo para la industria (tanques metálicos, extintores de incendio y bombas para líquidos) y para la agricultura (nidos para aves).

El Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana se redujo en 0.16% en julio de 2026 respecto al mes anterior, explicado por la disminución de precios en cuatro de los diez grupos que conforman el indicador. Destacaron Vidrios (vidrios templados); Suministros eléctricos (cables para energía y cables para instalaciones fijas); Metálicos (varillas de construcción, tubo de acero LAC, alambrón, planchas de acero LAF y LAC, y alambre negro); y Agregados (hormigón).

Por el contrario, se elevaron los precios de Estructuras de concreto (concreto premezclado, planchas onduladas, planas y de cartón); Maderas (capirona, tableros aglomerados, roble y tornillo); Mayólicas y mosaicos (revestimientos para piso); Ladrillos (king kong, pandereta y para techo); Tubos y accesorios de plástico (tubos y accesorios de PVC para agua, desagüe y electricidad, y tanques para agua); y Aglomerantes (cemento Portland tipo I).

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