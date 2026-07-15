INEI: ingreso mensual aumentó 7.9% en segundo trimestre del 2026 en Lima

Archivo - Perú.- Otorgarán aguinaldo de S/300 en julio. ¿A qué trabajadores públicos les corresponde? - Andina - Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó hoy que en el trimestre conformado por los meses de abril, mayo y junio del 2026 el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 2,343.6 soles, incrementándose en 7.9% (171.5 soles) comparado con igual periodo del año anterior.

Según sexo, elingresopromedio mensual de los hombres se ubicó en 2,606.8 soles, aumentando en 5.6% (137.3 soles) y el de las mujeres estuvo en 2,028 soles, incrementándose en 12.2% (220.2 soles), lo que significa que ellas reciben en promedio el 77.8% delingresode los varones.

El INEI indicó que, durante el trimestre de análisis, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se incrementó en 6.6% (155.7 soles) en la población de 45 y más años de edad; en 9.1% (201.8 soles) entre los de 25 a 44 años, y en 6.6% (84.3 soles) en la población ocupada de 14 a 24 años.

Asimismo, los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI revelaron que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados que realizan actividades en el sector Comercio en 15.4% (254 soles); Servicios en 8.3% (193 soles) y Construcción en 6.6% (158.5 soles). En tanto, Manufactura disminuyó 2% (-42.7 soles).

El mayor ingreso promedio mensual se registró en Construcción con 2,574.6 soles y el menor ingreso se dio en Comercio con 1,909 soles.

Además, el aumento del ingreso promedio mensual fue mayor en la población con educación superior no universitaria en 12.7% (234.6 soles), seguido del grupo con educación primaria o menor nivel 7.4% (85.3 soles), en la población con educación secundaria en 4.1% (65.3 soles) y entre los que tienen educación superior universitaria en 0.5% (18.3 soles).

Los ingresos más altos fueron obtenidos por la población con educación superior universitaria, que ganó 2.8 veces más que los ocupados con educación primaria o menor nivel educativo, 2.1 veces más que el ingreso de un trabajador con educación secundaria y 1.7 veces más que el ingreso de la población con educación superior no universitaria.

Masa salarial

El INEI señaló que, en el segundo trimestre del presente año, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima Metropolitana mostró una variación positiva de 16.6%, con relación a igual período del 2025.

La masa salarial es el total de remuneraciones acumuladas de los trabajadores dependientes e independientes en su actividad principal y/o secundaria, durante un período.

(FIN) CNA/JJN