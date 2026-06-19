INEI: más del 63% de peruanos adultos tiene una cuenta en el sistema financiero

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Más del 63% de la población peruana de 18 años o más tiene al menos una cuenta en el sistema financiero durante el primer trimestre de 2026, informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores.

De acuerdo con el informe técnico Condiciones de Vida en el Perú, elaborado con información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 63,9% de los adultos del país dispone de una cuenta de ahorro, cuenta sueldo, cuenta a plazo fijo o cuenta corriente. Esta cifra representa un incremento de 4.4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando el indicador se ubicó en 59.5%.

Según área de residencia, el 68.4% de la población urbana cuenta con algún producto financiero, mientras que en el área rural la proporción alcanza el 41.3%. En ambos casos se registraron aumentos frente al primer trimestre del año anterior.

El informe también señala que el grupo etario con mayor acceso al sistema financiero es el de personas entre 30 y 44 años. En este segmento, el 70.6% posee alguna cuenta financiera, porcentaje superior en 7.7 puntos porcentuales al registrado en igual periodo de 2025.

Por otro lado, el INEI informó que el 93.5% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, nivel superior en 2.5 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año pasado. Del total, el 63.5% accede únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS).

En materia de acceso a servicios básicos, el 97.3% de la población dispone de energía eléctrica por red pública, cifra superior en 0.9 punto porcentual frente al mismo periodo de 2025. El mayor avance se observó en las zonas rurales.

Asimismo, el organismo estadístico reportó que el 34.1% de las personas con algún problema de salud crónico buscó atención médica durante el periodo analizado, porcentaje superior al registrado un año antes.

Respecto a los bienes de los hogares, el INEI informó que el 15.0% cuenta con una motocicleta, por encima del 13.1% reportado en el primer trimestre de 2025. Otros medios de transporte presentes en los hogares son la bicicleta (16.9%), el automóvil o camioneta (15.2%) y el mototaxi (6.9%).