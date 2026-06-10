INEI: más de 89,000 empresas se crearon o reactivaron en Perú en el primer trimestre 2026

Perú.- INEI: más de 89,000 empresas se crearon o reactivaron en Perú al primer trimestre - Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que entre enero y marzo del 2026 se crearon o reactivaron 89,737 empresas en el país, cifra que representó un incremento de 2.5% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las bajas empresariales se redujeron en 79.5%, según registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

De acuerdo con el Informe Técnico Demografía Empresarial en el Perú, durante el primer trimestre del año 52,111 empresas cesaron actividades. Asimismo, el Directorio Central de Empresas y Establecimientos registró 3 millones 340,872 empresas económicamente activas, lo que significó un crecimiento de 1.2% frente al mismo periodo de 2025.

El informe señala que el sector Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas concentró el mayor número de empresas dadas de alta, con una participación de 41.6% del total. Le siguieron Otros servicios (15.3%) y Servicios prestados a empresas (10.1%).

Por el contrario, las actividades con menor participación en las altas empresariales fueron Alojamiento (0.7%), Explotación de minas y canteras (1.1%) e Información y comunicaciones (1.4%). Un comportamiento similar se observó en las bajas de empresas.

En Lima Metropolitana se crearon o reactivaron 32,133 empresas durante el periodo analizado, equivalente al 35.8% del total nacional. En tanto, 20,154 empresas dejaron de operar, cifra que representó el 38.7% de los cierres registrados en el país.

Según tipo de organización jurídica, las empresas registradas como persona natural con negocio representaron el 61.4% de las altas empresariales. Les siguieron las sociedades anónimas, con 17.6%, y las empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL), con 13.8%.

El INEI informó además que 15,820 empresas fueron constituidas bajo la modalidad de sociedad anónima. De este total, el 29.7% se dedicó al comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, el 20.8% a servicios prestados a empresas y el 13.9% a otros servicios.

En el primer trimestre de 2026 se registraron 55,123 altas de negocios conducidos por personas naturales. De ese total, 28,065 estuvieron liderados por mujeres, lo que representó el 50.9%, reflejando una mayor participación femenina en este tipo de emprendimientos.

Las actividades con mayor presencia de mujeres al frente de negocios fueron salones de belleza (72.3%), actividades de atención de la salud humana (68.7%), servicios de comida y bebidas (62.8%) y comercio al por menor (60.2%).

Por su parte, los hombres tuvieron mayor participación en construcción (83.6%), transporte y almacenamiento (79.2%), información y comunicaciones (78%), explotación de minas y canteras (75.5%) y venta y reparación de vehículos (73.2%).

El informe también indicó que las mujeres lideraron la conducción de empresas registradas como personas naturales en 16 departamentos del país. Los mayores porcentajes se observaron en Moquegua (58.2%), Ica (56%), Arequipa (55.9%), Cusco (55.7%) y Tacna (55.5%).