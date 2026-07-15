INEI: población ocupada aumentó 7.5% durante el segundo trimestre del 2026

Archivo - Perú.- BCR: empleo formal y masa salarial crecen en marzo del 2026 - Andina/Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

En el trimestre móvil abril-mayo-junio del presente año, la población ocupada de Lima Metropolitana ascendió a 5 millones 894,400 personas, cifra que representa un incremento de 7.5% (413,000 personas) respecto a similar trimestre del 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, en el trimestre de análisis la población ocupada femenina aumentó 8.6% (214,400 personas) y la masculina 6.6% (198,500 personas), frente a similar trimestre del 2025.

Del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 54.1% (3 millones 188,800 personas) lo integran los hombres y el 45.9% (2 millones 705,500 personas) las mujeres.

Según edad, en el trimestre de análisis la población ocupada de 45 y más años se expandió 11.3% (244,400 personas), seguido del grupo de 14 a 24 años en 7.4% (45,100) y en la población de 25 a 44 años en 4.6% (123,500 personas).

En el trimestre abril-mayo-junio del 2026, según nivel de educación, la población ocupada mostró una variación positiva de 23.7% (380,800 personas) en el grupo que alcanzó educación superior universitaria; 8% (90,800 personas) en aquellos con educación superior no universitaria; mientras que disminuyó en 12.8% (-48,100) la población ocupada con educación primaria o menor nivel, y en 0.5% (-10,500 personas) el grupo con educación secundaria.

Sectores

La población ocupada se incrementó en todas las actividades económicas: 8.3% (255,800 personas) en Servicios; seguido de 6.5% (47,100 personas) en Manufactura; 6.1% (24 500 personas) en Construcción, y 5.4% (65,800 personas) en Comercio, al comparar con igual trimestre del año anterior.

El INEI señaló que la población ocupada presentó un incremento en establecimientos de 11 a 50 trabajadores en 19.1% (125,900 personas), en las empresas de 51 y más trabajadores en 13.2% (200,900 personas) y en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores en 2.6% (86,200 personas).

Asimismo, en el trimestre móvil abril-mayo-junio 2026, la población con empleo adecuado aumentó en 9.9% (351,300 personas) y la población subempleada en 3.2% (61,600 personas), respecto a similar trimestre del 2025.

Por otro lado, durante el segundo trimestre del 2026, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 4.9%, en cifras absolutas se estima que 304,600 personas buscaron un empleo activamente en la ciudad capital y en comparación con similar trimestre móvil del 2025 disminuyó en 1.5 puntos porcentuales (6.4%).

(FIN) NDP/CNA