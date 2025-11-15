INEI: población ocupada del país creció 1.9 % en el tercer trimestre del 2025

Lima 16 Nov. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la población ocupada del país creció 1.9 % en el tercer trimestre del 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzó los 17 millones 625,800 personas.

Según el informe técnico "Perú: comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional" y en 27 ciudades, la población ocupada masculina aumentó 1.5 % (140,100 personas); mientras que la femenina avanzó 2.4 % (180,700 personas) en comparación con el tercer trimestre del 2024.

Empleo aumentó en todos los grupos de edad

De julio a setiembre, la población ocupada de 45 años a más registró el mayor incremento, con un avance de 4.4 % (294,400 personas). También se incrementó el empleo entre las personas menores de 25 años en 0.8 % (19,700 personas) y en el grupo de 25 a 44 años en 0.1 % (6,600 personas).

Empresas medianas lideraron el aumento

Por tamaño de empresa, el empleo creció 10.0 % en unidades con 11 a 50 trabajadores (132,000 personas). En empresas de 51 a más trabajadores aumentó 3.6 % (126,700 personas) y en unidades económicas de 1 a 10 trabajadores avanzó 0.5 % (62,100 personas) frente al tercer trimestre del 2024.

Sectores con mayor avance

La población ocupada del sector primario (Agricultura, Pesca y Minería) aumentó 6.3 % (253,800 personas). También creció en Servicios 0.7 % (51,200 personas), Construcción 0.5 % (5,900 personas), Manufactura 0.3 % (5,100 personas) y Comercio 0.1 % (4,700 personas).

Resultados por ciudades

El empleo mostró un comportamiento positivo en 19 de las 27 ciudades analizadas. Los mayores incrementos se registraron en Puerto Maldonado (7.8 %), Arequipa (7.3 %), Chachapoyas (6.2 %), Moquegua (6.2 %) y Pucallpa (6.1 %).

Por el contrario, disminuyó en ocho ciudades, entre las que destacan Chimbote (-2.7 %), Ayacucho (-2.1 %), Huaraz (-1.8 %), Puno (-1.7 %) y Huancavelica (-1.6 %).

Tasas de desempleo

Ocho ciudades presentaron tasas de desempleo superiores al 6.0 %. Moquegua registró la mayor tasa (8.5 %), seguida de Cajamarca (8.2 %), Huancavelica (7.9 %), Cusco (7.7 %) y Puno (7.4 %).Las menores tasas se observaron en Iquitos (2.6 %), Trujillo (2.9 %), así como en Tarapoto, Puerto Maldonado y Moyobamba (3.1 % en cada caso).

