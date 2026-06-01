INEI: precios al consumidor de Lima Metropolitana disminuyeron 0.16% en mayo del 2026

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó hoy que, en mayo del 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se redujo en 0.16% con relación al mes anterior, con una variación acumulada al quinto mes del año de 3.56%, y la de los últimos 12 meses (junio 2025 – mayo 2026) llegó a 3.91%.

El jefe delINEI, Gaspar Morán Flores, explicó que el resultado mensual se sustenta en los menorespreciosobservados en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas por la reducción de precios en hortalizas, legumbres y tubérculos, carne de pollo y sus cortes, azúcar, pescados y mariscos y huevos de gallina, contrarrestado por el alza de precios en frutas. También, por la división Transporte que registró descenso en el precio del transporte de pasajeros por aire y carretera.

Indicó que, por el contrario, subieron los precios de Restaurantes y hoteles, por el alza en el servicio de comidas y bebidas como carne a la parrilla, chicharrón de chancho, menú en restaurantes; y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por el incremento en las tarifas de electricidad y gas doméstico.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se indica que la disminución durante el mes de análisis responde, principalmente, a los bajos precios de las divisiones de consumo Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1.69%), Transporte (-0.19%) y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0.12%), lo cual fue atenuado por el incremento de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1.04%) y Restaurantes y hoteles (0.75%).

También, presentaron precios al alza las divisiones Recreación y cultura (0.42%), Bienes y servicios diversos (0.25%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0.16%), Prendas de vestir y calzado (0.16%), Salud (0.12%), Educación (0.10%) y Comunicaciones (0.05%).

La reducción de precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas se sustenta en los bajos precios de las hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (-6.1%) como arveja verde (-39.5%), vainita americana (-8.6%), papa: amarilla (-7%), color (-6.4%), blanca (-5.8%) y huayro (-5.4%); además, pepinillo (-6.2%), camote amarillo (-6%), tomate (-5.4%), cebolla de cabeza (-3.2%), choclo (-3%) y zanahoria (-2.1%); carne (-4%) como pollo eviscerado (-9.4%), cortes de pollo: alas (-6.4%), pechuga (-5.3%) y pierna (-4.4%); y milanesa (-4.6%).

También, bajaron los precios de azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (-0.3%) como azúcar blanca (-1.3%) y rubia (-0.9%); pescados y mariscos (-0.2%) como choros (-14.8%), corvina (-6.9%), lisa (-1.6%) y jurel (-0.9%); y leche, queso y huevos (-0.1%) como huevos de gallina (-1.9%). Mientras que, subieron los precios de las frutas (0.6%) tales como mango (26.6%), granadilla (10.6%), uva blanca (8%), papaya (6.8%), uva negra (6.2%), manzana: Israel (6%) y corriente (4.9%); no obstante, bajaron los precios de fresa (-13.6%), mandarina (-7.3%), palta fuerte (-5.6%), naranja de jugo (-3.6%) y limón (-2.7%).

En la división Transporte se redujeron los precios del transporte de pasajeros por aire (-0.7%) como pasaje aéreo nacional (-3.8%) y transporte de pasajeros por carretera (-0.1%) como el pasaje en ómnibus interprovincial (-4.9%); no obstante, se incrementaron los precios de los combustibles para vehículos (0.1%) como el gasohol (0.5%); lo cual fue atenuado por la baja en el precio del gas licuado de petróleo vehicular (-6.6%) y petróleo diésel (-1.2%).

El aumento en el precio de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles se explica por el alza en el consumo de electricidad residencial (4.2%) debido al pliego tarifario a partir del 1 y 4 de mayo del 2026; y el gas propano doméstico (0.3%).

En la división Restaurantes y hoteles crecieron los precios de servicio de comida en restaurantes y locales similares (0.8%) como carne a la parrilla (2.7%), chicharrón de chancho (1.4%), menú en restaurantes (0.9%), sánguches (0.8%) y pollos a la brasa (0.7%); y el servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0.6%) como bebidas calientes (1.3%), jugo de frutas licuado (0.5%) y cerveza servida (0.5%).

Productos con mayor aumento de precios

El INEI señaló que, en mayo del presente año, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 318 aumentaron de precio, 134 bajaron y 134 no mostraron variación en sus precios.

Los productos con mayor alza fueron: mango (26.57%), cebolla china (11.69%), granadilla (10.62%), culantro (8.87%), uva blanca (8.01%), flores y plantas naturales (7.60%), papaya (6.83%) y uva negra (6.19%).

Mientras que, disminuyeron los precios de: arveja verde (-39.51%), choros (-14.84%), fresa (-13.60%), pollo eviscerado (-9.39%), vainita americana (-8.58%), mandarina (-7.34%), papa amarilla (-6.99%) y gas licuado de petróleo (-6.55%).

Por otra parte, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en mayo del 2026 llegó a 0.09%.

Precios al consumidor a nivel nacional

En mayo del 2026, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional decreció en 0.25% en comparación con el mes anterior; alcanzando una variación acumulada al quinto mes del año de 3.27% y la anualizada (junio 2025-mayo 2026) llegó a 3.53%. Este resultado se sustenta en los menores precios de las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1.76%) y Transporte (-0.26%).

Por el contrario, se incrementaron los precios de Alojamiento, agua, electricidad, gas (0.95%), Restaurantes y hoteles (0.6%), Recreación y cultura (0.35%), Bienes y servicios diversos (0.23%), Muebles, artículos para el hogar (0.19%), Salud (0.13%), Prendas de vestir y calzado (0.1%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0.08%), Educación (0.08%) y Comunicaciones (0.01%).

Durante el mes de análisis, 19 ciudades de las 26 donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor reportaron disminución de precios, destacando las ciudades de Huánuco (-1.47%), Iquitos (-1.11%), Huaraz (-0.84%) y Chimbote (-0.84%). Mientras que, entre las ciudades con precios al alza, destacan Puerto Maldonado (0.42%), Moyobamba (0.21%), Chachapoyas (0.16%) y Pucallpa (0.14%).

Precios al por mayor

En mayo del 2026, el Índice de Precios al Por Mayor se redujo en 0.44% respecto al mes anterior. Este resultado se sustenta en los menores precios de los productos nacionales.

En el sector agropecuario, destacaron las bajas en los precios de arveja verde, naranja, tomate, mandarina, cebolla, papa, plátano, camote, arroz en cáscara y café en grano, así como pollo en pie, huevos y ganado porcino; en manufactura, disminuyeron los precios de carne de pollo, azúcar rubia y blanca, galletas saladas y dulces, fideos de pasta larga, harina de trigo doméstica y petróleo diésel; y en pesca, palometa, boquichico, camarón de río y trucha.

Mientras que, los productos importados marcaron incremento de precios, principalmente en manufactura, como fibras de poliésteres, abonos fosfatados, varillas de construcción, abonos nitrogenados, aceite crudo de soya, cianuro, abonos binarios NP, resinas de polietileno, resinas de polipropileno, neumáticos para camión y resinas de PVC; además de los agropecuarios, tales como manzanas, maíz amarillo duro y trigo.

Maquinaria, equipo y materiales

Durante el mes de análisis, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo se incrementó en 0.50% en comparación con el mes de abril del 2026.

Este comportamiento responde al alza registrada en los bienes de capital de origen importado, por la variación en el tipo de cambio, destacando la maquinaria para la industria, como palas cargadoras, impresoras, montacargas y excavadoras; maquinaria para el transporte (vehículos automotores para el transporte de personas, camionetas pick up y tractor de carretera para semirremolque); otra maquinaria, como instrumentos médicos básicos y aparatos electromédicos; y maquinaria agrícola, representada por tractores.

Del mismo modo, los bienes de capital de origen nacional registraron alzas en maquinaria para la industria, como escritorios, estantes y equipos de refrigeración; maquinaria para el transporte, con mototaxi y carrocerías; y otra maquinaria, destacando camillas-sillones de tratamiento. Por el contrario, la maquinaria y equipo para la agricultura presentó menores precios, principalmente en nidos para aves y bebederos.

Asimismo, en mayo del 2026, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana subió 0.91% respecto al mes anterior, explicado principalmente por los mayores precios en 8 de los 10 grupos que conforman este indicador: ladrillos (pastelero, para techo, pandereta y king kong), asociados a mayores costos de producción; tubos y accesorios de plástico (tubos y accesorios de PVC para agua y desagüe y tanques para agua), influenciados por el alza internacional de la resina de polietileno; y estructuras de concreto (concreto premezclado).

También, subieron los precios de suministros eléctricos (cables para energía y de uso general); productos metálicos (alambre negro, varillas de construcción, alambrón, planchas de acero LAC y clavos); agregados (arena y hormigón); maderas (cachimbo, capirona y roble); y aglomerantes, como el cemento portland tipo I. De otro lado, los grupos mayólicas y mosaicos y vidrios registraron disminución de precios.

(FIN) NDP/CNA