INEI: precios al consumidor de Lima Metropolitana subieron 0.23 % en junio del 2026

Perú.- INEI: precios al consumidor de Lima Metropolitana subiero 0.23% en junio del 2026 - Andina/Archivo

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó hoy que, en junio del 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana registró un alza de 0.23% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3.79% al sexto mes del presente año, y la anualizada (julio 2025 - junio 2026) llegó a 4.01%.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que la variación mensual de los precios se sustentó, principalmente, en los mayores precios reportados en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, por el aumento en pescados y mariscos, frutas, huevos de gallina; no obstante, bajaron los precios de hortalizas, legumbres y tubérculos, carne de pollo y sus cortes, azúcar; y pan y cereales.

También influyó, el incremento en las divisiones de Restaurantes y hoteles (servicio de comida y bebidas) y Muebles, artículos para el hogar y conservación del hogar (productos textiles, reparación de artefactos para el hogar y bienes). Por el contrario, bajaron los precios de Transporte, debido a la caída del combustible para el transporte (menor cotización internacional del petróleo) y transporte de pasajeros por aire.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se indica que las divisiones de consumo con mayor alza de precios fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.67%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0.48%) y Restaurantes y hoteles (0.42%), le siguen Salud (0.23%), Comunicaciones (0.19%), Bienes y servicios diversos (0.17%), Prendas de vestir y calzado (0.13%), Recreación y cultura (0.09%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.03%) y Educación (0.02%).

El INEI señaló que bajaron de precio las divisiones de Transporte (-0.46%) y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0.10%).

El incremento de precios registrado en Alimentos y bebidas no alcohólicas estuvo influenciado por el alza observada en pescados y mariscos (16.8%) como bonito (48.7%), jurel (18.1%), merluza (8.8%) y lisa (6.5%); además por las frutas (5.1%), tales como mango (27.2%), manzana israel (22.8%), papaya (14%), pepino (13.5%), manzana corriente (12.7%), uva blanca (10.5%), plátano: de seda (7.8%) y de la isla (6.2%); y granadilla (5.6%).

También aumentaron los precios de leche, queso y huevos (1.3%) de los cuales, los huevos de gallina marcaron precios al alza (4.5%); y otros productos alimenticios (1%) como ají rocoto molido (5.8%), ají panca molido (5.2%), culantro (2.6%) y aderezos hidratados (2.5%).

En tanto que, bajaron los precios de hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (-2.4%) debido a la reducción de precios de arveja verde (-21.3%), cebolla china (-8.6%), papa: blanca (-7.1%), color (-6.2%), huayro (-4.6%) y amarilla (-3.9%); vainita americana (-6.1%), camote amarillo (-5.8%) y cebolla de cabeza (-4.6%). Asimismo, disminuyó el precio de la carne (-2.3%) como pollo eviscerado (-4.9%), cortes de pollo: alas (-4.2%), pierna (-4.1%) y pechuga (-3.4%); menudencia de pollo (-1.8%) y gallina eviscerada (-1.8%).

Además, decrecieron los precios de azúcar, mermelada, miel, chocolate, y dulces de azúcar (-0.4%) como azúcar rubia (-1.3%) y blanca (-1.1%); y el pan y cereales (-0.3%) como los fideos secos de pasta corta (-4%) y larga (-1.7%); y arroz a granel (-0.5%).

En Restaurantes y hoteles subieron los precios del servicio de comidas en restaurantes y locales similares (0.4%) como desayuno en restaurantes (0.9%), arroz chaufa (0.6%), menú en restaurantes (0.5%), pollo a la brasa (0.4%) y sánguches (0.2%). Del mismo modo, aumentaron los precios del servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0.4%) como bebidas calientes (0.7%), jugo de frutas licuado (0.5%), bebidas gaseosas (0.4%) y cerveza servida (0.2%).

En la división Bienes y servicios diversos, presentaron precios al alza los salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (0.5%) como el cuidado estético de manos y pies (0.7%) y corte de cabello para hombre (0.6%). Además, Otros aparatos, artículos y productos para la atención personal (0.1%) como cremas faciales (1.6%), colonia para mujeres (0.6%) y cosméticos (0.3%).

La disminución de precios en Transporte se explica por la baja registrada en los combustibles para vehículos (-6%) como gasohol (-6.5%), petróleo diésel (-6.5%) y gas licuado de petróleo vehicular (-2%); y el transporte de pasajeros por aire (-0.8%) debido a la baja del pasaje aéreo nacional (-5.7%). Mientras que, subieron los precios del transporte de pasajeros por carretera (0.1%) por el pasaje en ómnibus interprovincial (1.8%).

Productos con variaciones más altas

En junio del 2026, de los 586 productos que conforman la canasta familiar, 308 subieron de precio, 127 bajaron y 151 mantuvieron sus precios. Los productos con mayor alza fueron: bonito (48.69%), mango (27.22%), manzana Israel (22.79%), jurel (18.09%), choclo (14.44%), papaya (14.04%), lechuga (14.01%) y pepino (13.53%).

Por el contrario, los productos con mayor disminución de precios fueron: arveja verde (-21.3%), arándanos (-16.46%), cebolla china (-8.65%), papa blanca (-7.14%), flores y plantas naturales (-7.03%), petróleo diésel (-6.55%), gasohol (-6.46%) y papa color (-6.19%).

Los precios al consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en junio del 2026 subió a 0.08%.

Precios al consumidor a nivel nacional

En el sexto mes del 2026, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional se incrementó 0.13% en comparación con el mes anterior, con una variación acumulada de 3.40% y la anualizada (julio 2025 – junio 2026) de 3.57%.

Este comportamiento es explicado por el alza que marcaron las divisiones de consumo Muebles, artículos para el hogar (0.37%), Restaurantes y hoteles (0.34%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0.31%), Salud (0.14%), Comunicaciones (0.14%), Prendas de vestir y calzado (0.11%), Bienes y servicios diversos (0.10%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.09%), Recreación y cultura (0.09%) y Educación (0.02%). Por el contrario, precios a la baja registraron Bebidas alcohólicas y tabaco (-0.07%) y Transporte (-0.47%).

Durante junio del 2026, diez ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor registraron alza de precios. Las ciudades con las variaciones más altas son Puerto Maldonado (0.47%), Trujillo (0.31%), Lima Metropolitana (0.23%), Puno (0.18%) y Tumbes (0.14%). En tanto que, precios a la baja se reportaron en 16 ciudades, destacando Iquitos (-0.63%), Pucallpa (-0.48%), Piura (-0.4%), Cerro de Pasco (-0.29%) y Chiclayo (-0.25%).

Precios al por mayor

En junio del 2026, el Índice de Precios al Por Mayor disminuyó en 0.96% con relación al mes anterior, debido a la reducción de precios en los productos nacionales. En el sector manufactura descendieron los precios del gasohol, petróleo diésel, petróleo industrial, varillas de construcción, hilados de fibra de algodón, carne de pollo y azúcar rubia; en el sector agropecuario, arveja verde, cebolla, camote, papa, yuca y café en grano.

No obstante, este resultado fue atenuado por el alza registrada en el sector pesca, debido a los mayores precios de bonito, jurel, merluza, tollo, cachema, lisa, caballa y pejerrey.

Los productos importados también registraron menores precios, destacando los bienes industriales como petróleo diésel, varillas de construcción, abonos nitrogenados, filtros, vehículos para el transporte, topadoras frontales y planchas de acero; además de los agropecuarios, entre ellos trigo, lenteja y maíz amarillo duro.

Maquinaria, equipo y materiales

Durante junio del 2026, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo se redujo en 0.70% respecto al mes anterior, explicado por la caída de precios de los bienes de capital importado, en un contexto de depreciación del dólar.

Entre los productos con reducción de precios figuran, la maquinaria para el transporte (camionetas pick up, vehículos automotores para el transporte de personas y tractores de carretera para semirremolque); maquinaria para la agricultura (tractores y picos); maquinaria para la industria (bombas para líquidos, montacargas y palas cargadoras); y otra maquinaria (aparatos electromédicos y contadores de electricidad diversos).

Similar comportamiento mostró los bienes de capital de origen nacional, como la maquinaria para la industria (transformadores, tanques metálicos y equipos de refrigeración) y para el transporte (carrocerías y muelles para vehículo automotriz). Mientras que, la maquinaria para la agricultura registró alza de precios (bebederos), al igual que otra maquinaria (carretillas).

En junio del 2026, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana aumentó en 0.34% en comparación con el mes anterior. Este resultado respondió al incremento de precios en los grupos Ladrillos (pandereta, king kong, para techo y pastelero), Tubos y accesorios de plástico (tubos y accesorios de PVC para agua, desagüe y electricidad), Estructuras de concreto (concreto premezclado y planchas planas de fibra), Maderas (roble, tornillo y cachimbo) y Aglomerantes (cemento Portland tipo I).

Por el contrario, disminuyeron los precios de los grupos Vidrios (vidrios templados); Metálicos (planchas de acero LAF y LAC, planchas zincadas onduladas, tubos de acero LAC, varillas de construcción, alambre negro y clavos); Agregados (piedra, hormigón y arena); Suministros eléctricos (cables para energía, de uso general y telefónicos) y Mayólicas y mosaicos (revestimientos para piso).

(FIN) NDP/CNA