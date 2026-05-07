INEI presentó plataforma para monitorear indicadores de niñez y adolescencia

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó en Iquitos, región Loreto, la Plataforma de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Niñez y Adolescencia, herramienta digital que permitirá monitorear indicadores de salud, educación, nutrición y condiciones de vida de la población menor de 18 años.

La entidad señaló que esta iniciativa fue desarrollada en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y busca fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas orientadas a la niñez y adolescencia.

Durante la presentación, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó que la plataforma permitirá contar con información estadística confiable y desagregada para orientar mejor las intervenciones del Estado.

“Esta plataforma constituye un instrumento fundamental para visibilizar la situación de la niñez y adolescencia en el país, así como para identificar brechas y orientar estrategias más efectivas”, afirmó.

El INEI informó que en Loreto, donde el 39.3% de la población tiene menos de 18 años, persisten importantes brechas sociales. Precisó que en 2024 el 60.8% de niños vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas, el porcentaje más alto del país.

Asimismo, indicó que solo el 34.8% de hogares con niños y adolescentes accede a servicios básicos y menos del 40% cuenta con alcantarillado.

En materia de salud, detalló que el 50.8% de niños de 6 a 59 meses presenta anemia, mientras que en educación solo el 67.2% de adolescentes culmina la secundaria, cifra inferior al promedio nacional.

Por su parte, el representante de Unicef en el Perú, Javier Álvarez, señaló que los resultados reflejan avances, pero también brechas que afectan con mayor intensidad a la niñez en la Amazonía.

“Esto exige respuestas diferenciadas, con enfoque territorial, intercultural y de equidad”, manifestó.

El INEI explicó que la plataforma ofrece series históricas de información de los últimos diez años, con datos actualizados al 2024 y posibilidad de desagregar resultados a nivel nacional y regional, además de variables como sexo, grupo de edad, nivel educativo y lengua materna.

Añadió que de los 126 indicadores incluidos, el 88% se construye a partir de encuestas ejecutadas por el INEI, como la ENAHO, ENDES y ENAPRES, mientras que el 12% restante proviene de registros administrativos del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Defensa Civil.

La entidad precisó que la plataforma también incorpora herramientas interactivas para visualizar gráficos, cuadros y descargar información estadística en formatos accesibles.

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