INEI: subsector electricidad aumentó 7.34% en junio 2026

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en junio de 2026 el subsector electricidad se incrementó en 7.34%, respecto a similar mes del año 2025, determinado por el desempeño positivo de la generación de energía de origen termoeléctrica (29.04%) y de origen renovable eólica-solar (13.38%), en tanto, disminuyó la energía de origen hidroeléctrica (9.40%), según el último informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

En tanto, en el sexto mes del presente año, el sector pesca se contrajo en 51.94%, con relación a similar mes de 2025. Este comportamiento estuvo vinculado a una menor extracción de especies de origen marítimo (55.09%), destinado al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado), al ubicarse el desembarque de anchoveta en 629 toneladas en junio de 2026, frente a las 462,302 toneladas registradas en junio de 2025, lo que representó una disminución de 99.9% debido a la suspensión temporal de la extracción del recurso por alteraciones climatológicas.

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Sin embargo, la captura de especies para consumo humano directo creció en 9.49%, por el incremento de la extracción de especies destinadas a la preparación de congelado (23,3%) y para consumo en estado fresco (5.1%).

Por otro lado, la pesca continental decreció 22.29%, asociada al menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-18.6%), para congelado (-40.6%) y curado (-10.44%).

En tanto, durante junio de 2026, el subsector hidrocarburos registró un crecimiento de 0.19%, en comparación con similar mes del año anterior, por el dinamismo de la producción de gas natural (10.8%) y líquidos de gas natural (3.5%), atenuado por la caída en la producción de petróleo crudo (-16.6%).

El resultado favorable de la producción de gas natural se explicó principalmente por el incremento de Pluspetrol Perú Corporation en los lotes 56 y 88, así como de Repsol en el lote 57. Igualmente, la mayor extracción de líquidos de gas natural tuvo como origen Repsol en el lote 57 y Pluspetrol Perú Corporation en el lote 56.

No obstante, esta variación favorable fue atenuada por la menor producción de petróleo crudo, debido principalmente a los menores volúmenes obtenidos por PetroTal Perú en el lote 95, Petroperú en los lotes VI y Z-69, UNNA Energía en los lotes III y IV, OIG Perú en el lote X, Ucawa Energy en el lote 131 y Olympic Perú en el lote XIII.

En junio de 2026, el consumo interno de cemento aumentó en 12.54%, con relación a igual mes del año 2025, reflejado en obras de vivienda e infraestructura en empresas del sector privado, así como proyectos de autoconstrucción de viviendas.

Durante el sexto mes de 2026, los créditos de consumo se ubicaron en 86,337 millones de soles, creciendo en 13,10%, con relación a similar mes del año 2025. Asimismo, los créditos hipotecarios ascendieron a 74,228 millones, con un aumento de 7.76% respecto a junio de 2025. Por su parte, los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas totalizaron 230,004 millones, con un crecimiento de 5.56% respecto a similar mes de 2025.

En tanto, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple alcanzó 7,199 miles de unidades, registrando una variación positiva de 7,96%, en comparación con junio de 2025.

En el mes de análisis, el monto total importado fue de 5,963 millones de dólares, presentando una variación positiva de 29.68%, en comparación con el valor registrado en junio del año 2025.

Así, la importación de bienes de capital y materiales de construcción totalizó 1,927 millones de dólares, aumentando en 38.93%, en comparación con el mismo mes de 2025. El monto importado de bienes de consumo ascendió a 1,288 millones, creciendo en 22.00%, comparado con el valor registrado en el mismo mes de 2025. Adicionalmente, el monto importado de materias primas y productos intermedios fue de 2,748 millones, incrementándose en 27.48%, con relación a junio de 2025.

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